"Modern Warfare" es actualmente el juego de Call of Duty más jugado en Steam gracias a una increíble rebaja de precio

Activision ha rebajado drásticamente el precio de Call of Duty: Modern Warfare en Steam con motivo de las rebajas de primavera

Actualmente tiene un descuento del 90 % y está disponible por un precio récord de 5,99 $ / 4,99 £ / 9,59 AU$

El número de jugadores del juego se ha disparado a nuevas cotas gracias a esta oferta

Si estás buscando una ganga increíble en las rebajas de primavera de Steam, Activision te ofrece un descuento increíble en Call of Duty: Modern Warfare, del 2019.

En este momento, el juego tiene un descuento enorme del 90%, lo que lo deja a un precio récord de 5,99 $ / 4,99 £ / 9,59 AU$ / $ 119.90 pesos mexicanos en la plataforma. Normalmente cuesta 59,99 $ / 49,99 £ / 89,95 AU$ / $1,199 pesos mexicanos y, anteriormente, solo había bajado hasta los 19,79 $ / 16,49 £ / 29,68 AU$ cuando estaba en oferta.

No recuerdo la última vez que un juego reciente de Call of Duty haya estado tan barato, y es obvio que muchos otros usuarios de Steam se han dado cuenta de la oferta. El juego alcanzó un nuevo récord histórico de jugadores simultáneos en Steam de 61 667 gracias a esta oferta, con decenas de miles de jugadores en este momento, según SteamDB.

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Modern Warfare es ahora uno de los juegos de disparos en primera persona (FPS) más jugados en la plataforma, superando a Warzone, Black Ops 7 y Black Ops 6, que suman un total de 17 442 jugadores en este momento en la experiencia combinada de Call of Duty. También tiene aproximadamente el doble de jugadores actuales en Steam que Battlefield 6, lo cual no es poca cosa para un juego que ya tiene casi siete años.

(Image credit: Activision)

La primera entrega de la serie Modern Warfare renovada, Call of Duty: Modern Warfare, es recordada con cariño como uno de los mejores juegos de Call of Duty de los últimos tiempos. Es cruda y realista, con una campaña magnífica que incluye secuencias ya icónicas, como la tensa acción de despejar habitaciones de «Clean House».

Aunque ya no recibe actualizaciones de contenido importantes, cuenta con un montón de mapas y modos por descubrir, además de un sólido arsenal de armas. Incluso si ya lo has jugado antes, los servidores están ahora más poblados que nunca desde su lanzamiento, lo que te brinda una oportunidad única de volver a sumergirte en las animadas salas en línea.

Tampoco se sabe cuánto durará este auge, así que te recomiendo que te sumerjas en él lo antes posible si quieres darle una buena oportunidad al modo multijugador.

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