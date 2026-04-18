Metro 2039 muestra su brutal gameplay en un nuevo avance

¿Estás listo para volver a sumergirse en las oscuras profundidades del mundo de METRO? Esperamos que sí, pues 4A Games anunció Metro 2039, el tan esperado título de la saga que llegará a Xbox Series X|S, PlayStation 5, Steam y Epic Games.

La presentación oficial muestra la campaña de METRO 2039, un FPS para un jugador, cuidadosamente elaborado y centrado en la historia, con una atmósfera inmersiva y claustrofóbica y elementos de terror psicológico. La transmisión de 15 minutos incluyó entrevistas con Jon Bloch (productor ejecutivo), Andriy "mLs" Shevchenko (director creativo) y Pavel Ulmer (codirector creativo y diseñador jefe de audio) de 4A Games, así como un impresionante tráiler de presentación de seis minutos y un adelanto del juego. El gameplay se capturó mediante una combinación de jugabilidad y cinemáticas en tiempo real, lo que permitió a los fans echar un vistazo a los inquietantes entornos de la serie, la impresionante fidelidad visual y el icónico equipamiento de METRO, incluidas las armas características y el reloj de pulsera, durante un trepidante combate contra mutantes.

METRO 2039 | Official Reveal Trailer - YouTube Watch On

ES EL AÑO 2039

Durante un cuarto de siglo, los últimos sobrevivientes de la guerra nuclear han estado enzarzados en un amargo conflicto en las profundidades de los túneles del Metro, bajo la ciudad contaminada de Moscú. Ahora, las facciones subterráneas se han unificado bajo una sola bandera: el Novoreich, liderado por un nuevo Führer: el legendario espartano, Hunter. El Führer promete salvación y una nueva vida para la gente en la superficie, pero en realidad, las comunidades siguen atrapadas en las profundidades del Metro, inundadas de propaganda y desinformación, sufriendo bajo su régimen autoritario.

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Juegas como The Stranger, un recluso atormentado por violentas pesadillas en vela, obligado a emprender un angustioso viaje de regreso al Metro, un lugar al que juró que nunca volvería. The Stranger será un protagonista principal con voces completas, lo que supone un paso notable hacia una inmersión más profunda en la icónica y atmosférica narrativa de METRO.

UNA HISTORIA CLÁSICA DE METRO, CONTADA DESDE UNA PERSPECTIVA UCRANIANA.

4A Games nació en Ucrania y sigue siendo mayoritariamente ucraniana, pero ahora cuenta con un equipo que abarca más de 25 nacionalidades diferentes, unidas por un espíritu ucraniano de determinación y orgullo por sus proyectos. La invasión a gran escala de Rusia a Ucrania ha impactado y moldeado directamente el desarrollo de METRO 2039, con una historia que ahora se centra especialmente en las decisiones, las consecuencias de las acciones y el costo de asegurar un futuro. Aunque se cuenta desde una perspectiva claramente ucraniana, METRO 2039 sigue siendo una auténtica historia de METRO. Ahora trabajamos principalmente desde dos ubicaciones, en Kiev y Malta, pero el objetivo sigue siendo el mismo: crear una experiencia que sea inconfundiblemente METRO.

El trabajo de desarrollo de METRO 2039 se lleva a cabo en Ucrania, en medio de la invasión a gran escala de Rusia, y en Malta. 4A Games sigue apoyando a su país natal y a los miembros del equipo en Ucrania de todas las formas posibles. Si deseas contribuir, te recomendamos la plataforma oficial de recaudación de fondos de Ucrania: United24