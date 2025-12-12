Mega Man regresa: Capcom anuncia Dual Override en The Game Awards 2025

The Game Awards 2025 nos regaló grandes sorpresas, una de ellas de la mano de Capcom que presentó "Mega Man: Dual Override", la duodécima entrega principal de la clásica serie Mega Man.

La icónica franquicia tendrá su esperado regreso en 2027, cuando este nuevo juego de acción y plataformas se lance para Nintendo Switch™ 2, Nintendo Switch™, PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One y PC a través de Steam.

Mega Man: Dual Override - Tráiler de anuncio - YouTube Watch On

Este mes, Capcom organizará un concurso especial de diseño de jefes para Mega Man: Dual Override, donde los fans tendrán la oportunidad de ayudar al Dr. Wily a crear un nuevo Robot maestro que aparecerá en el juego. Para más detalles sobre cómo participar, visita el sitio web oficial y mira el tráiler del concurso.

En 2027, Capcom también celebrará el 40 aniversario de la serie Mega Man. El Bombardero Azul comenzó a derrotar robots en 1987 y cautivó instantáneamente a los jugadores con su jugabilidad gratificante, personajes coloridos y música vibrante. Desde entonces, la franquicia ha vendido más de 43 millones de unidades en todo el mundo y ha saltado más allá de los videojuegos hacia cómics, series de TV y más.

Para celebrar la revelación de hoy, Mega Man 11 recibirá un descuento especial en tiendas digitales durante los próximos días. Por tiempo limitado, los jugadores podrán obtener el aclamado título en oferta a través de la PlayStation Store , Nintendo eSho, Xbox Store y Steam . Mega Man 11 también ampliará su arsenal de opciones de idioma: los hablantes de portugués brasileño y español latinoamericano podrán disfrutar de nuevas localizaciones en una actualización que estará disponible más tarde esta noche.