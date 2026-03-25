Mark Cerny, arquitecto de la PS5 Pro, afirma que la tecnología PSSR mejorada de Sony es "unos 100 microsegundos más rápida que la original"

Mark Cerny, arquitecto de consolas de PlayStation, afirma que la nueva tecnología PSSR es mucho más rápida que la original

Cerny afirma que la nueva PSSR "es unos 100 microsegundos más rápida"

Añade que la actualización permitió a Sony implementar la opción "Mejorar la calidad de imagen PSSR" y "forzar la actualización de todos los juegos compatibles con PSSR"

Mark Cerny, arquitecto de las consolas PlayStation 5 y PlayStation 5 Pro, ha revelado que la tecnología de escalado por IA PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) actualizada de Sony es más rápida que su versión original.

A principios de este mes, Sony comenzó a implementar la nueva versión de PSSR en una amplia gama de juegos optimizados para PS5 Pro, lo que ofrece «una mayor estabilidad de la imagen, una mayor nitidez en los detalles más sutiles y un rendimiento más consistente en todos los títulos compatibles».

En una entrevista reciente con Digital Foundry, Cerny comentó que la nueva tecnología es unos "100 microsegundos más rápida" que la original y permitió a Sony introducir una opción de calidad de imagen mejorada para "actualizar de forma forzada todos los juegos compatibles con PSSR".

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"Tenía algunas dudas sobre si podría haber una opción de usuario para actualizar todos los títulos compatibles con PSSR al nuevo PSSR, ya que la cuestión clave era que, para que esa opción tuviera sentido, el nuevo PSSR tendría que ser más rápido que el original", dijo Cerny.

"Nos lo propusimos como objetivo y, al final, lo logramos: el nuevo PSSR es unos 100 microsegundos más rápido que el original. Esto, a su vez, nos permitió implementar la opción "Mejorar la calidad de imagen de PSSR" para mejorar automáticamente todos los juegos compatibles con PSSR. Si la usas, las caídas de fotogramas deberían ser un poquito menos frecuentes».

Sony lanzó la tecnología de escalado primero para la versión de Resident Evil Requiem para PS5 Pro, y la actualización ya está disponible para otros juegos como Silent Hill f, Monster Hunter Wilds, Dragon's Dogma 2, Dragon Age: The Veilguard, Control, Alan Wake 2, Final Fantasy 7 Rebirth y más.

"El PSSR mejorado representa un paso más en nuestro compromiso de evolucionar la experiencia de la PS5 Pro", declaró Sony en ese momento. "En el futuro, la mayoría de los nuevos títulos para PS5 Pro se lanzarán con compatibilidad para este PSSR mejorado, lo que garantizará que los jugadores sigan viendo mejoras en la calidad de imagen y el rendimiento".

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También se espera que otros juegos como Crimson Desert, Cyberpunk 2077 y Assassin’s Creed Shadows reciban la misma actualización pronto.

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