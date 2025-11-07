Los desarrolladores de Hitman revelan cómo eligieron los lugares emblemáticos de la serie: "¿No sería genial que el 47 fuera a algún sitio?"

Dos desarrolladores de Hitman han hablado sobre cómo el equipo eligió algunas de las ubicaciones que aparecen en la franquicia.

Cada ubicación "suele tener un evento especial".

Los desarrolladores también querían reflejar diferentes tipos de fantasías de espionaje.

En una entrevista reciente con TechRadar Gaming, dos desarrolladores de Hitman hablaron sobre cómo eligieron algunas de las ubicaciones globales que han aparecido como niveles en la serie.

“Todo siempre empieza con ‘¿no sería genial si el Agente 47 fuera a tal lugar?’ Si das un paso atrás y miras las diferentes ubicaciones y lo que ocurre en ellas, [...] normalmente tenemos un evento especial que caracteriza ese lugar”, explicó Jacob Mikkelsen, diseñador de niveles veterano en IO Interactive, el estudio detrás de la saga.

Luego señaló el primer gran nivel de Hitman (2016) como ejemplo:

“En el caso de París, Michael, el guionista, tenía esta idea en la que un oligarca ruso, dueño de una compañía de moda, y su socio en el crimen estaban vendiendo secretos de espionaje en una subasta secreta que se llevaba a cabo al mismo tiempo, bajo el disfraz de un desfile de moda.”

“Yo hablé con Martin, el director de arte en ese momento, sobre dónde debía desarrollarse todo esto, y él dijo: ‘Creo que debería ser un palacio en París’. Y yo pensé, ‘ok, genial, pero son algo grandes, ¿no?’ Y él respondió: ‘Necesito un patio para el desfile de moda’. Así que me puse a buscar ubicaciones en París usando Google Maps,” continuó Mikkelsen.

“Encontré varios palacios en París y terminé eligiendo el Palais du Luxembourg, porque la forma del edificio permitía tener cornisas alrededor, lo que funcionaba muy bien para la agilidad del jugador al moverse por el exterior del edificio.”

Por su parte, Christian Elverdam, director creativo y responsable de varios títulos de Hitman, explicó que la pregunta central siempre es:

“¿Cuál es el evento social más complejo que podríamos imaginar en ese momento?”

La siguiente pregunta es:

“¿Cómo puede el Agente 47 tener un disfraz que lo integre en ese entorno? Ya sabes, estar en el escenario.”

Y, por supuesto, concluye entre risas:

“¿Cuál es la lámpara de araña más grande que puedes hacer caer sobre alguien?”

Aprendiz de todo

(Image credit: IO Interactive)

Elverdam también explicó que se prestó mucha atención a satisfacer diferentes tipos de fantasías de espionaje en cada nivel.

«En París, Diana ha sido contactada por el MI6 para conseguir una lista de agentes NOC y detener esta subasta de secretos. Es básicamente lo que haría James Bond si estuviera en ese universo», dijo.

«Estábamos coqueteando con la fantasía de los agentes secretos. Entonces quisimos que Sapienza se pareciera un poco más a la trama de Misión imposible, con este virus específico del ADN. Diré que es curioso que luego eso se convirtiera en la trama de No Time to Die [...], pero en realidad era algo que pensábamos que podría estar en una película de Misión imposible. Queríamos que Marrakech tuviera algunas de esas vibraciones nuevas y crudas, como Jason Bourne».

Estas ideas se combinaron con las diferentes ubicaciones que los desarrolladores querían incluir, como «una boda», argumentó. «Es bastante orgánico».

Hitman: World of Assassination, una recopilación de los tres últimos juegos de Hitman, ya está disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y Series S, Xbox One y PC, o como Hitman World of Assassination – Signature Edition para Nintendo Switch 2.

