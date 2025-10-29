Las ventas físicas de Pokémon Legends: Z-A en Estados Unidos fueron las más altas desde el lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en 2023

Pokémon Legends: Z-A es el mayor lanzamiento físico de un videojuego en EE. UU. desde la salida al mercado de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

El analista de Circana Mat Piscatella informa de que el videojuego Pokémon tuvo una semana de lanzamiento muy satisfactoria, tanto en unidades físicas como en ventas en dólares.

Las ventas no incluyen las ventas físicas realizadas con el último paquete Nintendo Switch 2.

¿Pokémon Legends: Z-A es el mayor lanzamiento físico de un videojuego en Estados Unidos desde el estreno de "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en el lejano 2023?

Así lo afirma Mat Piscatella, director sénior de Circana, quien escribió en BlueSky (a través de GamesRadar) que la última entrega de Pokémon tuvo una semana de lanzamiento muy exitosa, tanto en unidades físicas como en ventas en dólares, superando a Tears of the Kingdom.

"Pokémon Legends: Z-A tuvo un lanzamiento masivo en Estados Unidos en las tiendas", afirmó Piscatella.

"Las ventas físicas y en dólares de Pokémon Legends: Z-A durante la semana de lanzamiento fueron las mayores para el lanzamiento de un nuevo videojuego físico desde The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en mayo de 2023".

Piscatella también confirmó que esto no incluye las ventas físicas realizadas con el último paquete de Nintendo Switch 2, que incluye un código digital para Legends: Z-A.

El analista de Circana no proporcionó cifras concretas, pero la semana pasada Nintendo anunció en un comunicado de prensa (a través de IGN) que Pokémon Legends: Z-A había vendido 5.8 millones de copias después de una semana, lo que también incluía las copias digitales.

En comparación, Tears of the Kingdom vendió 10 millones de copias en todo el mundo en sus primeros tres días, convirtiéndose en el juego más vendido en la historia de la serie Legend of Zelda.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

En la reseña de Pokémon Legends: Z-A de TechRadar Gaming, Hamish Hector calificó el juego como «una megaevolución para la franquicia».

Pokémon Legends: Z-A ya está disponible para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.