La temporada 3 de Black Ops 7 está a punto de llegar, y está llena de nostalgia de Call of Duty

La desarrolladora Activision ha revelado las novedades que nos esperan en la tercera temporada de Call of Duty: Black Ops 7

Entre las principales novedades del modo multijugador se incluyen un montón de mapas nuevos y muchas armas nuevas

El lanzamiento tendrá lugar el 2 de abril

La desarrolladora Activision ha desvelado las novedades que llegarán al modo multijugador en la próxima temporada de Call of Duty: Black Ops 7, que se lanzará el 2 de abril, y estará repleta de gloriosa nostalgia de Black Ops.

Desde el primer día estarán disponibles cinco mapas multijugador: Beacon, Abyss, Plaza, Gridlock y Mission: Trident. En primer lugar, Beacon es un mapa nuevo de tamaño mediano ambientado en una remota región nevada, centrado en una gélida instalación de la Gilda salpicada de contenedores de transporte que sirven de cobertura y que ofrece una mezcla de escenarios interiores y exteriores.

Abyss es un entorno mucho más pequeño, que transcurre íntegramente dentro de un submarino. Es un mapa largo y rectangular que se parece bastante al excelente mapa Bullet de Black Ops 6 (que estaba ambientado en un tren bala a toda velocidad). Sin embargo, parece mucho más estrecho que Bullet, con pasillos angostos y un montón de obstáculos que sortear.

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Luego está Plaza, otro mapa de tamaño mediano y una remasterización que regresa de Black Ops 2. Al igual que el mapa original, está ambientado en un club nocturno del Colossus Resort de la campaña de ese juego, que también aparece en estado de ruina en el mapa Colossus de Black Ops 7.

Pero las referencias al pasado no terminan ahí, ya que ese mismo día llegará la primera remasterización de «Gridlock», de Black Ops 4. Esta misión narra las secuelas de un asalto a un camión blindado que salió mal en una concurrida autopista de Tokio, y dado que Black Ops 7 tiene a Japón como escenario principal, tiene todo el sentido del mundo incluirla.

Para completar la oferta inicial, tenemos Mission: Trident, un nuevo mapa 20 contra 20 para el modo de juego de escaramuzas masivas que cuenta con un enorme puerto y los almacenes que lo rodean.

Un arsenal mejorado

(Image credit: Activision)

La temporada 3 Reloaded añadirá aún más contenido con el pequeño mapa de temática de spa «Onsen» y una versión remasterizada de «Summit». También se incorporará la versión de «Hacienda» de Black Ops 6, con algunos pequeños ajustes en el diseño del viñedo para adaptarse a las habilidades de movimiento mejoradas de Black Ops 7.

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También habrá un nuevo e interesante modo, Freerun, que contará con su propio mapa dedicado llamado Ascent. Como su nombre lo sugiere, Freerun se trata de parkour y no parece incluir ningún tipo de combate, ya que los jugadores compiten para llegar a un punto de llegada establecido en una carrera.

Tampoco sería una nueva temporada de Call of Duty sin nuevas armas y accesorios. Entre lo más destacado del lanzamiento se incluye la incorporación del rifle de asalto MK35 ISR y la metralleta VST, a los que seguirán el rifle de francotirador Strider 300 y la legendaria pistola 1911 en la actualización Reloaded. Un evento de mitad de temporada te permitirá incluso desbloquear un arma de energía muy peculiar, la Siren, que dispara grandes proyectiles eléctricos capaces de atravesar a varios jugadores. También habrá otro evento que te recompensará con una nueva katana para el combate cuerpo a cuerpo.

Todo esto viene acompañado de un pase de batalla de pago repleto de skins geniales y un nivel Blackcell renovado que ahora ofrece sus propios desafíos exclusivos. Puedes leer todo al respecto, además del contenido que llegará a Warzone, Endgame y Zombies, en el blog oficial de Call of Duty.

Black Ops 7 ya está disponible para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y Series S, y Xbox One.

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