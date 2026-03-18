La tecnología de escalado PSSR mejorada de Sony ya está disponible para aún más juegos de PS5 Pro, entre los que se incluyen Crimson Desert, Silent Hill f, Dragon Age: The Veilguard y muchos más

La tecnología PSSR actualizada de Sony ya está disponible para una selección de juegos compatibles con PS5 Pro

Entre esos títulos se encuentran Silent Hill f, Alan Wake 2, Final Fantasy 7 Rebirth y muchos más

Otros juegos, como Crimson Desert, Assassin’s Creed Shadows y Cyberpunk 2077, también recibirán la actualización próximamente

Sony ha lanzado un nuevo parche de software para PlayStation 5 que introduce la compatibilidad con su versión mejorada de la tecnología de escalado PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) en una amplia gama de juegos.

A finales del mes pasado, supimos que Sony había lanzado por fin su nueva tecnología de escalado con IA para la versión PS5 Pro de Resident Evil Requiem, el primer juego en recibir la actualización, y que se esperaba que más juegos recibieran el mismo tratamiento pronto.

Ahora, en una nueva publicación del blog de PlayStation, Sony anunció que ha implementado la nueva versión de PSSR en varios juegos de PS5 Pro para ofrecer «una estabilidad de imagen mejorada, mayor claridad en los detalles finos y un rendimiento más consistente en todos los títulos compatibles».

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"El PSSR actualizado representa un paso más en nuestro compromiso de mejorar la experiencia de PS5 Pro", afirmó Sony. "En el futuro, la mayoría de los nuevos títulos para PS5 Pro se lanzarán con compatibilidad para este PSSR mejorado, lo que garantizará que los jugadores sigan viendo mejoras en la calidad de imagen y el rendimiento".

Entre los títulos mencionados se incluyen Silent Hill f, Monster Hunter Wilds, Dragon's Dogma 2, Dragon Age: The Veilguard, Control, Alan Wake 2, Senua’s Saga: Hellblade 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Nioh 3 y Rise of the Ronin.

«Con la última actualización PSSR, Silent Hill f ofrece ahora una experiencia de juego aún más fluida que antes», afirmó Konami sobre la actualización de Silent Hill f. «Los detalles más sutiles —desde las briznas de hierba que se mecen hasta las sombras que se proyectan sobre el suelo— se representan con mayor claridad, lo que aumenta la inmersión en el Japón de los años 60 envuelto en niebla».

BioWare, el desarrollador detrás de Dragon Age y Mass Effect, también comentó sobre la actualización de The Veilguard, diciendo: "Con el nuevo PSSR, ofrecemos una mejora significativa en la calidad de imagen sin dejar de mantener velocidades de fotogramas estables en los modos Fidelity y Performance. Tus aventuras en Thedas ahora se sentirán más fluidas y visualmente más refinadas".

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Remedy Entertainment también comentó las mejoras en la estabilidad de la imagen y la claridad del movimiento en sus dos títulos, Control y Alan Wake 2, y el director técnico de gráficos, Tatu Aalto, elogió la actualización.

"El PSSR mejorado aumenta la calidad y la estabilidad del escalado de imagen", dijo Aalto. "Las mejoras permiten un muestreo estocástico eficiente sin sacrificar la estabilidad de la imagen. El nuevo PSSR responde rápidamente a los cambios de visibilidad en los juegos, manteniendo el movimiento nítido al tiempo que mejora la estabilidad temporal".

En cuanto a Final Fantasy 7 Rebirth, el director Naoki Hamaguchi elogió las mejoras visuales y afirmó: "En comparación con el PSSR original, se han recuperado con naturalidad detalles sutiles como el cabello de los personajes, y el procesamiento de la imagen es más estable, ya que se ha reducido el parpadeo y la sensación de imagen residual. En general, creemos que esto nos permite crear una experiencia de juego más inmersiva, con una calidad gráfica y una estabilidad mejoradas".

Sony ha confirmado que PSSR 2 también estará disponible pronto en más títulos, incluyendo Crimson Desert, que se lanza esta semana, Assassin’s Creed Shadows y Cyberpunk 2077.

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