Juega en la nube sin consola: así funciona GeForce NOW en Fire TV

¿Las consolas para gaming quedarán en el pasado? En este momento, es una pregunta muy difícil de responder, sin embargo, cada vez tenemos más opciones para disfrutar de nuestros juegos favoritos sin la necesidad de una consola, ahora, NVIDIA anunció la llegada de

NVIDIA anunció este jueves 12 la llegada de la nueva app GeForce NOW para dispositivos Amazon Fire TV, que permite a sus miembros transmitir incluso los juegos de PC más exigentes directamente a su televisor con solo un Fire TV Stick y un control. Sin necesidad de consola ni descargas: el acceso instantáneo al rendimiento de RTX transforma prácticamente cualquier pantalla en una consola de juegos.

La app Amazon Fire TV se une a la creciente lista de plataformas compatibles con GeForce NOW, que incluye PCs con Windows y Linux, Mac, Chromebooks, dispositivos portátiles de juegos, smartphones, navegadores, smart TVs y más.

Las celebraciones del sexto aniversario de GeForce NOW continúan durante todo el mes, con la llegada de ocho nuevos juegos a la nube esta semana, incluyendo colecciones de clásicos arcade de CAPCOM y Kingdom Come: Deliverance, que estarán disponibles en Game Pass.

Consulta los lanzamientos de la semana:

Disciples: Domination (Lanzamiento en Steam, disponible a partir del 12 de Febrero, GeForce RTX 5080-ready)

REANIMAL (Lanzamiento en Steam, a partir del 13 de febrero)

Kingdom Come: Deliverance (Xbox, disponible en Game Pass, a partir del 13 de febrero)

Capcom Beat 'Em Up Bundle (Steam)

Capcom Fighting Collection (Steam)

Mega Man 11 (Steam)

Street Fighter 30th Anniversary Collection (Steam)

Torment: Tides of Numenera (Steam y Xbox, dispobible en Game Pass)

Rust, que actualmente está disponible para todos los miembros, dejará de estar disponible en el plan gratuito a partir del viernes 13 de febrero, debido a que el equipo básico ya no cumple con los nuevos requisitos mínimos del juego tras su actualización. Los miembros Premium podrán seguir jugando sin interrupciones.