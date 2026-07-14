"God of War Laufey estará disponible en disco": Sony Santa Mónica podría haber dado una pista sobre la ventana de lanzamiento del juego con el anuncio de la versión física

Sony Santa Mónica ha confirmado que "God of War: Laufey" estará disponible en disco físico.

El comentario del estudio se produce tras el anuncio de PlayStation de retirar los discos físicos de videojuegos a partir de enero de 2028.

Esto significa que "God of War: Laufey" podría lanzarse antes de que termine el 2027.

Tras el anuncio de PlayStation de dejar de producir discos de videojuegos, Sony Santa Mónica ha confirmado que *God of War Laufey* estará disponible en disco, lo que sugiere que el juego podría lanzarse dentro del próximo año.

El comentario del estudio proviene de X, donde compartió su agenda para el panel de *God of War Laufey* en la Comic-Con de San Diego.

En el hilo, Sony Santa Mónica agregó, aparentemente en respuesta a los fans que han estado preguntando durante las últimas semanas tras el anuncio de PlayStation, que «Podemos confirmar que God of War Laufey estará disponible en disco».

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Sony confirmó a principios de este mes que dejaría de producir discos de videojuegos a partir de enero de 2028. Ahora que sabemos que Laufey contará con un disco físico, esto sugiere que el juego se lanzará antes de 2028.

La nueva entrega de God of War se anunció el mes pasado en el Summer Game Fest 2026 y tendrá como protagonista a Faye, la esposa de Kratos. Sería genial que el juego se lanzara en 2026; sin embargo, aún quedan cinco meses para que termine el año.

La segunda mitad del año está repleta de lanzamientos de videojuegos, incluyendo GTA 6 en noviembre y Marvel’s Wolverine en septiembre, por lo que me parece poco probable que el nuevo Laufey salga al mercado pronto.

Dado el comentario del estudio, es más probable que se lance antes de finales de 2027 o, si lo estiramos hasta el último momento posible, en enero de 2028, antes de que se retiren los discos físicos.

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Sony ha enfrentado una reacción abrumadora desde que dio a conocer su plan, y muchos fans esperan que revierta su decisión si hay suficiente apoyo.

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