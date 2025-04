Genshin Impact anuncia la versión 5.6 con el regreso a Mondstadt y mucho más

¿Eres fan de Genshin Impact y estabas esperando noticias? De ser así, llegaste al lugar indicado, pues HoYoverse anunció que la versión 5.6 "Paralogismo" se lanzará oficialmente el próximo 7 de mayo.

Esta actualización incluye un nuevo acto de la misión de Arconte «Intermedio», que lleva a los jugadores a Mondstadt donde se avecina una tormenta inesperada. Mientras tanto, un nuevo parque temático abre sus puertas en Fontaine, desafiando a los jugadores a gestionar sus operaciones con sabiduría y valentía. Dos nuevos personajes se unirán a la aventura: Escoffier, la antigua jefa de cocina del Bistró Debord capaz de preparar deliciosos platos con facilidad, e Ifá, un veterisaurio experimentado que lucha junto a su compañero saurio, Cacucu.

En el nuevo acto de la misión de Arconte, el alegre regreso de los jugadores a Mondstadt durante el Festival de las Flores de Viento da un giro brusco, ya que un juicio inesperado pone a Albedo en el ojo del huracán. Los viajeros serán parte de una investigación y otras acciones junto a Venti, algunos Caballeros de Favonius conocidos, nuevos aliados como Dahlia y, la enigmática figura del Aquelarre, Alice.

