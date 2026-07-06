Xbox anuncia "la reestructuración más significativa" de su historia, numerosos despidos y venta de estudios

Xbox ha anunciado que está llevando a cabo una "reestructuración significativa"

Esto incluirá la pérdida de 3.200 puestos de trabajo durante el año fiscal

Esto incluye 1.600 pérdidas de empleo hoy

Microsoft anunció que Xbox se someterá a la "reestructuración más importante" de la historia de la marca, con el recorte de 1.600 puestos de trabajo hoy mismo, lo que supone un total de 3.200 despidos en los próximos meses, incluyendo el cierre de cuatro estudios.

Otro duro golpe para quienes crean los videojuegos que tanto nos gustan: se rumoreaba con insistencia que esta semana se producirían despidos masivos, aunque se desconocía su magnitud. Y, efectivamente, así fue.

En un correo electrónico enviado a los empleados de Xbox, que ahora se ha hecho público a través de Xbox Wire, la directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma, comenzó diciendo: "Tras una cuidadosa consideración, he tomado la difícil decisión de reducir nuestro equipo en aproximadamente 3200 personas a lo largo del año fiscal 2027. Esto incluirá la eliminación de aproximadamente 1600 puestos de trabajo hoy mismo y, además, cuatro estudios dejarán Xbox bajo una nueva dirección".

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Sharma añadió: "Nuestro negocio no está en buena forma actualmente. Operamos con márgenes entre 3 y 10 veces inferiores a los de plataformas y empresas editoriales similares. Entramos en la novena generación con una base de usuarios más pequeña y una estructura de costes más elevada. Para crecer, apostamos por Game Pass, la multiplataforma y un catálogo de contenido más amplio. Si bien estos negocios han generado un valor significativo, no crecieron al ritmo que esperábamos.

Además de los 3200 puestos de trabajo que se perderán este año fiscal, cuatro estudios también se verán afectados. Compulsion Games y Double Fine Productions volverán a ser estudios independientes, mientras que Ninja Theory y Undead Labs pasarán a ser propiedad de nuevos dueños y recibirán financiación para completar sus próximos juegos, Senua y State of Decay 3 .

Arkane, un estudio por el que muchos temían antes de esta reestructuración, está "comenzando la consulta obligatoria con su Comité de Empresa para revisar las posibles opciones estratégicas".

En una serie de movimientos a lo largo de la última década, en los que Microsoft ha adquirido varios estudios, gastado miles de millones de dólares y tomado decisiones curiosas sobre Game Pass, precios y otros aspectos —todo para relegar la marca del tercer puesto en el mercado de las consolas a, bueno, el tercer puesto—, esto se siente como si la burbuja estallara ante nuestros propios ojos. Y quienes pagarán las consecuencias serán los desarrolladores que crean los juegos que tanto nos gusta jugar.