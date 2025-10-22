Xbox ahora subirá de costos sus kits de desarrollo

Según se informa, Microsoft está aumentando los precios de sus kits de desarrollo de Xbox

Los kits de desarrollo subirán de $1,500 a $2,000 dólares, según el informe.

Esto sigue a una serie de controvertidos aumentos de precios para sus consolas y niveles de suscripción de Game Pass.

Aparentemente no contento con solo aumentar los precios de las consolas Xbox Series X y Series S y las suscripciones a Xbox Game Pass, Microsoft ahora estaría dirigiendo su atención a los kits de desarrollo de Xbox (XDK).

Un informe de The Verge revela que el precio de los kits de desarrollo (unidades Xbox personalizadas diseñadas específicamente para el desarrollo de juegos) aumentará de $1,500 a $2,000. Esto según fuentes cercanas a The Verge y un anuncio a los desarrolladores de Xbox compartido con el medio.

El supuesto anuncio afirma que el aumento de precio de $500 "refleja la evolución macroeconómica", algo que ya hemos escuchado con anterioridad tras los recientes aumentos de precio de la consola Xbox a principios de octubre. "Seguimos comprometidos a proporcionar herramientas y soporte de alta calidad para sus proyectos de desarrollo", añadió Xbox en el anuncio

Si bien los últimos aumentos de precios de la consola Xbox están reservados para los consumidores estadounidenses por ahora, se informa que este no será el caso de los kits de desarrollo de Xbox, y el aumento del 33 % se aplicará a los desarrolladores de todo el mundo.

Los problemas de precios no terminan ahí, ya que Microsoft también ha sido objeto de escrutinio recientemente por sus costosas Asus ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X. En este sentido, la presidenta de Xbox, Sarah Bond, afirmó que fue decisión de Asus "determinar los precios finales de los dispositivos".