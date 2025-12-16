Ubisoft ha adquirido el juego MOBA gratuito March of Giants con el director creativo de Rainbow Six Siege al mando: "Este juego tiene un enorme potencial y sé que Ubisoft puede ayudarnos a llevarlo al siguiente nivel"

Ubisoft ha adquirido los derechos del MOBA gratuito March of Giants, anteriormente desarrollado por Amazon Montreal Games.

El desarrollo del juego continuará en Ubisoft, y el equipo original de desarrolladores se unirá a ellos.

El juego está dirigido por dos antiguos desarrolladores de Ubisoft, entre los que se encuentran el jefe de producción sénior Alex Parizeau y el director creativo Xavier Marquis, que fue el director creativo original de Rainbow Six Siege.

¡Es oficial! Ubisoft adquirió los derechos del juego multijugador online gratuito (MOBA) de Amazon, March of Giants.

Según el comunicado de prensa, el desarrollo del juego continuará ahora a cargo de Ubisoft y el equipo original del estudio Montreal Games de Amazon, que actualmente está trabajando en la próxima actualización a gran escala de March of Giants tras la fase alfa cerrada del juego.

Estos desarrolladores son un grupo de veteranos de la industria, liderados por dos antiguos miembros del equipo de Ubisoft, entre los que se encuentran Alex Parizeau, jefe de producción sénior y antiguo director general de Ubisoft Toronto, que ha supervisado varias producciones AAA importantes, y el director creativo Xavier Marquis, que fue el director creativo original de Rainbow Six Siege.

"Volver a Ubisoft cierra el círculo", afirma Marquis. "Aquí creamos algunos de nuestros trabajos más significativos y estamos emocionados por seguir desarrollando March of Giants desde dentro de Ubisoft. Este juego tiene un enorme potencial y sé que Ubisoft puede ayudarnos a llevarlo al siguiente nivel".

March of Giants es un MOBA táctico 4 contra 4 que cuenta con estrategia en tiempo real y combate basado en carriles que pone a los jugadores en el papel de un combatiente gigante en un campo de batalla urbano, al mando de batallones contra enemigos mucho más pequeños.

«Mi agradecimiento a Amazon por su compromiso durante los primeros capítulos de March of Giants», declaró Parizeau. «Nuestra alfa cerrada fue un hito importante y permitió vislumbrar el verdadero potencial del juego. Ahora, al unirnos a Ubisoft, nos unimos en torno a una visión compartida para convertir March of Giants en uno de los próximos grandes MOBA duraderos».

Se espera que la próxima gran actualización introduzca nuevos gigantes, amplíe los modos competitivos, añada sistemas fundamentales diseñados para apoyar el crecimiento a largo plazo y mucho más.

Yves Guillemot, cofundador y director ejecutivo de Ubisoft, añadió: "March of Giants tiene una oportunidad real de aportar algo nuevo y dinámico a los jugadores, y de ayudar a Ubisoft a competir en uno de los escenarios más importantes de los videojuegos. Estamos deseando dar la bienvenida de nuevo a Alexandre, Xavier y a muchos de los experimentados miembros del equipo de March of Giants que han trabajado anteriormente en Ubisoft. La ambición, la creatividad y el talento de todo el equipo encajan perfectamente con nuestro deseo de crear nuevas y audaces experiencias para los jugadores. Estamos deseando apoyarles mientras dan forma al futuro de esta nueva y prometedora propiedad intelectual".

