Hideo Kojima describe la decisión de Sony de acabar con los juegos físicos como "aterradora" y advierte que "no serás dueño de los datos"

Hideo Kojima habló sobre el fin de las versiones físicas de PlayStation en un festival.

Dijo estar "muy triste" por el anuncio y preocupado por lo que significa para la propiedad.

Advierte que podríamos estar dirigiéndonos hacia un futuro de streaming: "Alguna empresa será propietaria del servidor y dirá: 'Puedes activar el servicio pagando una cierta cantidad de dinero cada mes'".

El famoso diseñador de videojuegos Hideo Kojima ha revelado que está "muy triste" por la reciente noticia de que Sony planea interrumpir la producción de discos físicos de juegos de PlayStation en enero de 2028.

En su intervención en el festival Il Cinema in Piazzaen Roma, Italia (declaraciones que hemos traducido automáticamente), dijo: "Me da mucha pena, porque crecí con los formatos físicos" y mencionó que actualmente colecciona discos Blu-ray y DVD.

«Los juegos son un poco diferentes porque se descargan al disco duro, así que los datos permanecen en el hardware», continuó. «Sin embargo, si en el futuro los juegos se orientan hacia el streaming, eso también desaparecerá. Es como las suscripciones de streaming para películas. Al igual que Netflix o Amazon , hay un servidor en algún lugar y solo tienes derecho a activar el servicio. Cuando lo activas, los datos del servidor se descargan».

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Teme que en el futuro muchos formatos de medios de comunicación solo sean accesibles mediante servicios de suscripción "desde el principio", dejándonos sin otra opción que pagar una cuota mensual para acceder a nuestros títulos favoritos.

"Si eso sucede, lo que ocurrirá es que yo no seré el propietario de los datos", afirma. "Alguna empresa será dueña del servidor y dirá: "Puedes acceder a los datos pagando una cantidad determinada cada mes", [...] y es muy posible que los datos dejen de distribuirse".

"Cuando eso ocurra, no podré ver mis películas favoritas ni jugar a mis videojuegos favoritos, y eso es lo que me asusta."

Estos comentarios surgen mientras los fans siguen asimilando el anuncio, que ha provocado una reacción negativa generalizada, aunque parece improbable que Sony dé marcha atrás en la decisión, ya que la histórica fábrica de PlayStation que fabricó 24 mil millones de discos de juegos ya se está convirtiendo en un laboratorio de microóptica a medida que la producción disminuye.