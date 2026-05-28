"ChatGPT fue un desastre" — El exdirector de Assassin's Creed cuenta que usó la IA para aprender a programar, pero que fue "una experiencia brutal"

Clint Hocking, exdirector de "Assassin's Creed: Hexe", afirma que utilizó la IA para aprender a programar

Hocking explica que utilizó ChatGPT principalmente para depurar código, pero descubrió que "no servía para nada"

Más tarde se pasó a JavaScript y aprendió a programar "a pesar de ChatGPT"

Clint Hocking, director de Far Cry 2 y del antiguo Assassin's Creed: Hexe, ha admitido haber utilizado la IA en el pasado para aprender a programar, pero calificó el proceso de «brutal».

En el último número de la revista Edge, dedicado al uso de las herramientas de IA en la industria de los videojuegos, Hocking reveló su postura respecto a esta tecnología tan controvertida y afirmó que su integración es inevitable.

El desarrollador también dijo que ha utilizado ChatGPT, una de las herramientas de IA más populares, para ayudarle a aprender a programar.

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«Fue brutal», dijo Hocking. «ChatGPT era un poco malo. En realidad no sabía programar. Todo fallaba. Básicamente, yo intentaba depurar código sin saber programar».

Sin embargo, después de aproximadamente un año y medio, Hocking abandonó el software en favor de JavaScript, reconociendo que «en cierto modo aprendió a programar a pesar de ChatGPT» y comparó la herramienta de IA con un tutor en lugar de una alternativa al aprendizaje.

Hocking fue el director creativo original de Assassin's Creed Hexe, pero abandonó Ubisoft por segunda vez a principios de este año después de que la empresa nombrara a tres desarrolladores experimentados de Assassin's Creed para dirigir la franquicia en Vantage Studios, la nueva filial financiada por Tencent.

Ahora, Jean Guesdon, director creativo de Black Flag y Origins, está al frente de Assassin's Creed Hexe. Guesdon también fue uno de los tres veteranos nombrados para dirigir el nuevo estudio.

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Por otra parte, Ubisoft ha revelado sus planes de lanzar más juegos de Assassin’s Creed y nuevos títulos de Far Cry y Ghost Recon para marzo de 2029. En su último informe financiero, la empresa afirmó que «prevé una cartera de contenidos significativamente mayor durante los ejercicios fiscales 2027-28 y 2028-29» para estas tres grandes marcas.

Si bien aún no se han anunciado los nuevos títulos de Far Cry y Ghost Recon, Assassin’s Creed Black Flag Resynced se lanzará el 9 de julio, Hexe podría lanzarse en 2027, y también hay planes para lanzar el spin-off multijugador Codename Invictus y el juego para dispositivos móviles Assassin's Creed Jade.

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