Fallout 5 "existirá en un mundo en el que las historias y los acontecimientos de la serie han ocurrido o están ocurriendo", afirma Todd Howard

Todd Howard ha adelantado lo que podemos esperar de Fallout 5

El director afirma que la serie de televisión Fallout de Amazon y sus acontecimientos influirán en Fallout 5

"Fallout 5 se desarrollará en un mundo en el que las historias y los acontecimientos de la serie han ocurrido o están ocurriendo", afirma.

Todd Howard, director y productor ejecutivo de Bethesda Game Studios, ha adelantado detalles sobre el próximo juego de Fallout y ha confirmado que estará influenciado por la serie de televisión Fallout de Amazon.

En declaraciones a BBC Newsbeat con motivo del estreno de la segunda temporada de Fallout, Howard, que ha sido director de Fallout 3 y Fallout 4, así como de Oblivion y Skyrim, ha hablado sobre lo que podemos esperar de Fallout 5.

"En resumen, sí", respondió Howard cuando se le preguntó si los acontecimientos de la serie de acción real de Amazon influirían en el juego. "Fallout 5 se desarrollará en un mundo en el que las historias y los acontecimientos de la serie han ocurrido o están ocurriendo. Estamos teniendo eso en cuenta".

Aunque Howard no entró en detalles, sabemos que la serie de televisión Fallout tiene lugar después de los juegos actuales de Fallout, lo que significa que todo lo que Lucy Maclean, The Ghoul y Maximus hagan en la temporada 2 y en las siguientes tendrá un efecto dominó en la próxima entrega de la serie de juegos de rol (RPG).

Por ahora, no hay fecha de lanzamiento para Fallout 5, pero sabemos que Bethesda está trabajando en él y que probablemente llegará después del próximo juego del estudio, The Elder Scrolls 6.

Sin embargo, el próximo juego de Elder Scrolls se anunció en 2018 y aún no tiene fecha de lanzamiento, y Howard ha confirmado recientemente que el juego «aún está muy lejos», lo que sugiere que Fallout 5 no se lanzará en breve.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.