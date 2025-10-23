Elden Ring Tarnished Edition, la versión exclusiva para Nintendo Switch 2 de FromSoftware, se ha retrasado

Elden Ring Tarnished Edition se ha retrasado hasta 2026

Se esperaba que la versión exclusiva para Nintendo Switch 2 se lanzara este año

FromSoftware explicó que el retraso "permitirá realizar ajustes de rendimiento".

¿Eres de los que está esperando con emoción Elden Ring Tarnished Edition, exclusivo para Nintendo Switch 2? De ser así, te tenemos malas noticias, pues FromSoftware anunció su retraso hasta 2026.

En una publicación compartida hoy en las redes sociales, el estudio responsable de Dark Souls y Bloodborne ha explicado que retrasa la edición para Switch 2 hasta el año que viene porque necesita más tiempo «para realizar ajustes de rendimiento».

"Aunque el desarrollo de #ELDENRING Tarnished Edition continúa a pleno rendimiento con vistas a su lanzamiento, hemos decidido trasladar la fecha de lanzamiento a 2026 para disponer de tiempo suficiente para realizar ajustes de rendimiento. Pedimos disculpas a los jugadores que esperaban con interés el juego y les agradecemos su paciencia y apoyo", ha declarado FromSoftware.

While development on #ELDENRING Tarnished Edition continues wholeheartedly toward release, we have decided to move the launch to 2026 to allow time for performance adjustments. We apologize to players looking forward to the game and thank you for your patience and support. pic.twitter.com/TsLrhAWIGcOctober 23, 2025

La edición Tarnished se anunció a principios de este año junto con la presentación completa de la consola Nintendo Switch 2 y, en un principio, se esperaba que llegara en algún momento de 2025.

Esta versión exclusiva para Switch 2 del juego ganador del premio Juego del Año 2022 incluirá el juego básico, así como la espectacular expansión Shadow of the Erdtree.

A principios de este año, se informó de que el juego no funcionaba demasiado bien en el nuevo hardware de Nintendo, y muchas personas que pudieron probarlo en la Gamescom describieron importantes problemas de velocidad de fotogramas (vía Nintendo Life).

Esperemos que el tiempo adicional que supone el retraso del juego permita a FromSoftware mejorar los problemas de rendimiento.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.