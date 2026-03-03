El tercer DLC de Witcher 3, que según los rumores será una preparación para Witcher 4, tendrá lugar cerca de la conocida ubicación de Velen

Según los rumores, la tercera expansión de The Witcher 3: Wild Hunt estará ambientada cerca de Velen.

Un antiguo periodista polaco especializado en videojuegos afirma que el juego no estará ambientado en Zerrikania, como se había informado anteriormente.

NateTheHate, una fuente fiable del sector, también ha afirmado que el DLC es real.

Según se informa, CD Projekt Red tiene previsto lanzar una tercera expansión para The Witcher 3: Wild Hunt antes de The Witcher 4, y ahora un nuevo rumor sugiere que estará ambientada en un lugar familiar.

Según un antiguo periodista polaco especializado en videojuegos, «UV o grach», en YouTube, el contenido descargable (DLC) del que se rumorea no estará ambientado en Zerrikania, como se había informado anteriormente, sino más cerca de Velen, la zona a la que se viaja tras completar White Orchard en The Witcher 3 (vía Eurogamer).

El video está en polaco, pero varios hablantes de polaco en Reddit parecen haber verificado la afirmación del YouTuber.

Los hablantes de polaco han dicho que los rumores sobre Zerikkania eran potencialmente falsos o exagerados, ya que el informe original de IGN Polonia solo mencionaba que CDPR había considerado una expansión ambientada en la región.

Los rumores sobre una tercera expansión de Witcher 3 se han ido acumulando durante un tiempo. No está claro cuándo saldrá la expansión, si es que es real (CDPR aún no ha anunciado nada), pero se ha informado de que podría lanzarse este año.

NateTheHate, un fiable conocedor de la industria, también ha declarado recientemente que el DLC de The Witcher 3 es real en respuesta a un fan, pero no ha podido dar más detalles.

También se afirma que Fool's Theory, el estudio que está rehaciendo The Witcher 1, está desarrollando la nueva expansión de Witcher 3, y el director financiero de CDPR, Piotr Nielubowicz, también ha insinuado que este año podría lanzarse «nuevo contenido» para un juego sin nombre.

«Dado nuestro progreso actual, existe la posibilidad de que el nuevo contenido insinuado en recientes comunicados e informes se lance el próximo año, lo que tendría un impacto en nuestros resultados y aumentaría la probabilidad de alcanzar la condición de ganancias para la primera etapa del programa de incentivos», dijo Nielubowicz en una conferencia sobre resultados en ese momento.

Para avivar aún más los rumores, tras los Game Awards 2025, el analista polaco de Noble Securities, Mateusz Chrzanowski, publicó un informe en el que decía (a través de Reddit/Google Translate): «Esperamos que el próximo complemento de pago (DLC) para The Witcher 3 se lance en mayo de 2026».

Se especula que el nuevo DLC de Witcher 3 es una especie de prólogo que servirá de preparación para The Witcher 4, que estará protagonizado por Ciri. El próximo juego aún no tiene fecha de lanzamiento, pero CDPR ha sugerido que es poco probable que salga al mercado antes de 2027.

