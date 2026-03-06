El raro prototipo de hardware de Nintendo PlayStation que nunca se lanzó al mercado ha sido adquirido por el Museo Nacional del Videojuego

El Sony MSF-1 ha sido adquirido por el Museo Nacional del Videojuego.

El prototipo es el más antiguo del mundo y fue diseñado en colaboración entre Nintendo y PlayStation.

El hardware, que nunca llegó a comercializarse, se desarrolló originalmente como un complemento de CD-ROM para la SNES.

El Museo Nacional del Videojuego ha adquirido el prototipo más antiguo que existe del hardware de Nintendo PlayStation.

El museo, con sede en Frisco, Texas, ha anunciado hoy la noticia en una publicación en las redes sociales, en la que se lee: «ÚLTIMA HORA: ¡El NVM ha adquirido la mítica Nintendo PlayStation!».

También afirmó que la Sony MSF-1 «es el artefacto de hardware de Nintendo PlayStation más antiguo que se conoce» en el mundo y «es el sistema de desarrollo original para el accesorio Super Nintendo CD que Sony tenía previsto lanzar. ¡Es la ÚNICA unidad conocida que existe! ¡Una de las mayores incógnitas de todos los tiempos ahora se encuentra aquí, en el NVM!».

La publicación iba acompañada de varias fotos del prototipo en las que se veían las pegatinas «Not For Sale» (No está a la venta) y "MSF-1" en los paneles frontal y lateral.

La MSF-1 es un prototipo muy temprano que no llegó a la fase de diseño del producto final.

BREAKING: The NVM has acquired the mythical Nintendo Playstation! 🤯This Sony MSF-1 is the OLDEST known existing Nintendo Playstation hardware artifact, and is the original development system for Sony’s planned Super Nintendo CD attachment. It is the ONLY known unit to exist!… pic.twitter.com/9JQyCsFtxcMarch 4, 2026

Para contextualizar, Sony y Nintendo se asociaron a principios de la década de 1990 para desarrollar un complemento de CD-ROM para la Super Nintendo Entertainment System (SNES) llamado SNES-CD, también conocido como "Nintendo PlayStation", que se anunció en 1992.

Sin embargo, la colaboración finalmente no vio la luz y el proyecto dio lugar más tarde a la creación de la PlayStation original.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Ken Kutaragi, cocreador de PlayStation, también posee una versión similar del Super Nintendo CD, pero a diferencia de esos prototipos, el MSF-1 está diseñado para encajar en un puerto de cartucho SNES estándar (a través de Time Extension).

En 2019 se subastó un prototipo de la "Nintendo Play Station" y existen otros modelos, pero el Museo Nacional del Videojuego es ahora el propietario del prototipo más antiguo que se puede conseguir y es probable que lo exponga para que lo vean los aficionados.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.