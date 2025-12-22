Este tipo de noticias siempre son difíciles de compartir, sin embargo, es parte de la vida, hoy, el mundo gamer está de luto con la partida de "Vince Zampella", co-creador de títulos como Call of Duty.

De acuerdo con información de NBC Los Ángeles, el cocreador de Call of Duty murió en un accidente automovilístico en la autopista Angeles Crest del sur de California.

Los primeros informes indican que el vehículo se salió de la carretera en las montañas de San Gabriel y chocó contra una barrera de concreto. Como resultado del accidente, el conductor quedó atrapado en el fuego, mientras que un pasajero salió despedido del vehículo.

Es importante mencionar que no se ha confirmado si Zampella era el conductor o el pasajero, sin embargo, tanto el conductor como el pasajero fallecieron, el primero en el lugar mientras que el pasajero falleció en el hospital, según informa NBC.

Hasta el momento, las causas del accidente se desconocen, aunque NBC informa de un video del accidente proporcionado a las autoridades que investigan el accidente por un testigo, en el que estuvo involucrado un Ferrari 296 GTS 2026.

Por su parte, Electronic Arts declaró: "Es una pérdida inimaginable, y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos que se han visto conmovidos por su trabajo. La influencia de Vince en la industria de los videojuegos fue profunda y de gran alcance.

Amigo, colega, líder y creador visionario, su trabajo contribuyó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno e inspiró a millones de jugadores y desarrolladores de todo el mundo. Su legado seguirá marcando la forma en que se crean los juegos y cómo se conectan los jugadores durante generaciones".

Vince Zampella, una figura clave en la industria de los videojuegos, comenzó su carrera en los 90, trabajando en compañías como Atari y Sega. Su primer gran éxito fue como diseñador principal en Medal of Honor: Allied Assault (2002) de Electronic Arts.

Posteriormente, Zampella cofundó Infinity Ward con Jason West y Grant Collier, creando la franquicia Call of Duty, que lideró hasta Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009). Tras una disputa legal con Activision que resultó en su despido, cofundó Respawn Entertainment en 2010.

Bajo Respawn, y nuevamente con Electronic Arts, lanzó títulos aclamados como Titanfall, Apex Legends, y Star Wars Jedi: Fallen Order. Tras la adquisición de Respawn por EA en 2017, Zampella fue ascendiendo, asumiendo el liderazgo de DICE Los Ángeles en 2020 y, finalmente, supervisando la serie Battlefield en 2021. Su último logro fue el exitoso lanzamiento de Battlefield 6, el mayor de la historia de la franquicia.

Tras su fallecimiento, fue recordado como un ejecutivo visionario y un jugador de corazón con la rara habilidad de reconocer el talento y priorizar la experiencia del jugador. Su legado incluye la cocreación de la influyente serie Call of Duty y la fundación de Respawn Entertainment.