El estudio Marvel Rivals anticipa un gran año para el juego: "No vamos a bajar el ritmo"

NetEase Games ha confirmado que tiene "grandes planes" para Marvel Rivals en 2026.

El productor ejecutivo de Marvel Games, Danny Koo, afirma que 2025 ha sido un "periodo de calentamiento" y que el equipo "ya tiene planes para más de un año".

El director de publicación y marketing de NetEase, Yachen Bian, también adelanta nuevos modos de juego para el próximo año.

Después de un año de gran éxito para el shooter por equipos Marvel Rivals de NetEase Games, el estudio confirmó "grandes planes" para el futuro.

En una entrevista con Den of Geek tras los Game Awards 2025, donde se reveló que Deadpool y Elsa Bloodstone se incorporarán a la temporada 6 de Marvel Rivals, NetEase habló sobre las actualizaciones de contenido del año pasado y cómo pretende aprovechar el éxito del juego en 2026.

"2025 ha sido más bien un periodo de calentamiento para nosotros», reveló el productor ejecutivo de Marvel Games, Danny Koo. "El año que viene tenemos planes más ambiciosos. No vamos a bajar el ritmo. Ya tenemos planes para más de un año y estoy deseando que nuestros jugadores los vean".

Marvel Rivals se encuentra ahora en mitad de la temporada 5.5 y ya ha añadido un montón de nuevos héroes y villanos a la plantilla, entre los que se incluyen Los Cuatro Fantásticos, Jean Grey, Rogue y Gambit, Daredevil y muchos más.

El estudio incluso ha añadido un emocionante modo Marvel Zombies por tiempo limitado, que se ha ampliado dos veces, así como un modo Conquista (Aniquilación) 18v18 por tiempo limitado y, según Yachen Bian, director de publicación y marketing de NetEase, el equipo quiere añadir aún más formas de jugar.

"El año que viene queremos ofrecer más modos de juego", afirmó Bian. "Por eso tenemos prototipos en el juego, como PvE y 18v18. Queremos dar a los jugadores más opciones de modos de juego diferentes más allá de la jugabilidad básica, ya que la experiencia fundamental puede ser muy diferente. Luchar contra zombis es muy diferente a luchar contra otras personas".

La temporada 6 está programada para el 16 de enero de 2026 y añadirá a Deadpool, mientras que Elsa Bloodstone se espera para la temporada 6.5. Aunque sabemos que la actualización también incluirá nuevos cambios competitivos y un nuevo pase de batalla, los jugadores tendrán que esperar para ver qué les depara el resto del año, pero Koo confirmó que el equipo está totalmente comprometido con ofrecer nuevos contenidos de forma regular a los fans.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

"Es mucho trabajo y siempre se siente diferente y emocionante", dijo Koo. "Este juego lanza contenido nuevo cada semana. Incluso mi propio equipo viene todos los días preguntando qué hay de nuevo hoy. Todos están emocionados. Quieren seguir haciendo que esto suceda. Todos quieren que este sea el juego más grande posible".

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.