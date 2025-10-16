El estudio Ghost of Yotei seguirá centrándose en un juego cada vez, sugiere el director de Sucker Punch: "Realmente solo podemos hacer una cosa a la vez"

El cofundador y director del estudio Sucker Punch, Brian Fleming, sugiere que el desarrollador seguirá siendo un estudio de un solo proyecto en el futuro.

Fleming afirma que, independientemente del proyecto en el que decidan trabajar a continuación, "realmente solo podemos hacer una cosa a la vez".

Añade: "Si fuéramos buenos haciendo malabares con cuatro proyectos, sí, tendríamos una remasterización" y otros proyectos en cartera, "pero solo podemos hacer una cosa".

¿Eres de los que está esperando nuevos proyectos del estudio Sucker Punch, el responsable de Ghost of Yotei? De ser así, te tenemos malas noticias, pues parece que el estudio planea seguir manteniéndose enfocado en solo un proyecto a la vez, recordemos que no tiene mucho que lanzó su más reciente título.

En una entrevista con VGC, Brian Fleming, cofundador y director del estudio, sugirió que el equipo detrás de Sly Cooper e InFamous continuará concentrándose en un solo juego por proyecto, sin importar cuál sea su siguiente trabajo, simplemente porque, en sus palabras,

“realmente solo podemos hacer una cosa a la vez.”

Fleming explicó:

“La verdad es que, sea lo que sea lo que hagamos después —ya sea continuar con Ghost o regresar a Sly—, la decisión está más limitada por nuestro aprecio por el enfoque y el tiempo para iterar, lo que significa que realmente solo podemos hacer una cosa a la vez.”

Añadió:

“Si fuéramos buenos para manejar cuatro proyectos a la vez, claro, haríamos un remaster, y luego otro, y algún proyecto por petición de los fans, lo cual sería muy popular… Pero solo podemos hacer una cosa.”

En cuanto a lo que viene, Sucker Punch ha confirmado que Ghost of Yotei: Legends se lanzará el próximo año de forma gratuita, como un modo cooperativo multijugador, al igual que ocurrió con el juego anterior, Ghost of Tsushima.

El próximo título principal del estudio aún no ha sido anunciado, y aunque algunos fans esperan el regreso de Sly Cooper o InFamous, Fleming aclaró que el estudio solo puede decidirse por un juego cada cinco años.

“Así que tiene que ser tu mejor idea, ¿cierto? Y eso te da mucha claridad. No es que no haya 15 buenas ideas. Pero solo puedes hacer una. Y, por cierto, solo puedes hacer una cada cinco años. Así que esa elección es realmente importante. Es como elegir tu universidad y tu carrera cada cinco años.”

Fleming continuó con una analogía:

“Podrías ir a Cambridge, pero también podrías ir a UCLA. O podrías decidir unirte al Cuerpo de Paz. Pero solo puedes hacer una de esas cosas en los próximos cinco años. Wow, es una decisión realmente grande. Más vale pensarla bien.”

