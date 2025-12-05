El DLC de Pokémon Legends: Z-A está a punto de llegar, y se ha confirmado la primera "Z Megaevolución"

Un nuevo tráiler de Pokémon Legends: Z-A - Mega Dimension DLC ha confirmado un nuevo tipo de megaevolución, la megaevolución Z.

La primera megaevolución Z que se introducirá en Mega Dimension es Mega Lucario Z.

Los Pokémon con megaevolución Z pueden ejecutar movimientos más rápido, pero agotan su megapoder muy rápidamente.

¿Te lo perdiste? Game Freak reveló un nuevo tráiler de Pokémon Legends: Z-A - Mega Dimension, en el que confirma que la expansión contará con un nuevo tipo de megaevolución.

Según una nueva entrada en el blog, la Megaevolución Z será la siguiente mejora más allá de la Megaevolución básica, una mecánica que se introducirá junto con Mega Lucario Z.

"Los Pokémon que se someten a la Megaevolución Z necesitan menos tiempo para lanzar sus movimientos después de recibir las órdenes de su entrenador, pero también agotan su megapoder muy rápidamente, lo que los hace menos adecuados para batallas largas. Las Megaevoluciones Z son más efectivas para asegurar una victoria rápida y decisiva", explicó Game Freak.

Mega Lucario Z será la primera megaevolución Z del próximo contenido descargable (DLC), lo que sugiere que el estudio tiene previsto añadir aún más Pokémon en futuras actualizaciones.

El nuevo Pokémon se reveló en un nuevo tráiler en el que se muestran sus poderes y, a diferencia de Mega Lucario, que concentra su aura en una fuerza destructiva, Mega Lucario Z la utiliza para rodearse y ocultarse a sí mismo con el fin de aumentar su defensa, flexibilidad y agilidad.

[UK] Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension | Mega Lucario Z Reveal Trailer - YouTube Watch On

Los Pokémon de tipo Lucha y Acero también pueden usar su aura para convertirla en un escudo o canalizarla en ataques físicos concentrándola en partes específicas de su cuerpo, como las piernas o los puños.

Mega Dimension saldrá a la venta el 10 de diciembre para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 a un precio de 29,99 $ / 24,99 £.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Game Freak también ha confirmado que Mega Dimension añadirá a Mega Zeraora, un Pokémon mítico de tipo Eléctrico, pero advierte que puede ser un poco difícil de conseguir.

El DLC también añadirá nuevo contenido a la historia, un aumento del nivel máximo actual de 100 y más Megaevoluciones.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.