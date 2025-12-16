El director de Baldur's Gate 3 afirma que las cinemáticas del juego y la forma en que se representaban las decisiones son una de las "mayores lecciones" que Larian está aplicando a Divinity: "Creo que probablemente fue lo que más aprendí de todo"

El director de Baldur's Gate 3, Swen Vincke, ha afirmado que Divinity contará con cinemáticas a diferencia de Divinity: Original Sin y Original Sin 2.

El director afirma que «el éxito de las cinemáticas» de Baldur's Gate 3 fue «probablemente lo que más me llamó la atención de todo».

También confirmó que el juego lleva dos años en desarrollo y que ahora se encuentra en plena producción.

En una entrevista con IGN tras el impresionante tráiler de Divinity presentado en The Game Awards, Vincke recordó BG3 y compartió las lecciones clave que el equipo ha aprendido desde el enorme éxito del juego.

"Una de las lecciones más importantes fue el éxito de las cinemáticas y cómo presentamos la historia y las opciones", reveló Vincke. "Obviamente, hicimos muchas cosas de forma diferente en BG3 con respecto a Divinity: Original Sin 2, y creo que ese juego fue mucho mejor".

Las cinemáticas no aparecían en Divinity: Original Sin ni en Original Sin 2, y las cinemáticas de la historia de BG3, que también mostraban las decisiones de los jugadores y las interacciones entre los personajes, fueron una novedad para Larian.

"Pero el hecho de que, cuando la gente empezó a ver las decisiones de forma cinematográfica, el impacto que eso tuvo en los jugadores, cómo se vinculaban con los personajes y las atracciones y decisiones del juego", añadió. "Así que creo que esa fue probablemente mi mayor conclusión de todo, sí, sin duda".

En la misma entrevista, Vincke confirmó que el juego lleva dos años en desarrollo y que ahora se encuentra en plena producción. El director también dijo que Divinity "probablemente" tendrá un periodo de acceso anticipado como BG3, pero afirma que Larian aún no ha llegado a ese punto.

"No quiero comprometerme ahora mismo, porque no sabemos cómo va a cambiar la industria de los videojuegos. Todavía no estamos listos para hacer nada en acceso anticipado, pero creo que nos ha funcionado bien en el pasado", explicó Vincke.

"Contábamos con la comunidad de jugadores y sus comentarios, y eso ha hecho que todos nuestros juegos que estaban en acceso anticipado fueran mucho mejores. Así que sí, creo que nos gustaría mucho volver a hacerlo. Pero dicho esto, no queremos que haya demasiada gente jugando en acceso anticipado, porque necesitamos "cocinarlo" y todavía es un periodo de desarrollo. Así que eso podría ser un poco problemático, pero ya veremos".

