El director creativo de "Assassin's Creed Black Flag Resynced" afirma que sus tres elementos favoritos del remake son el sistema de combate, las nuevas misiones y los nuevos capítulos del final del juego

Paul Fu, director creativo de "Assassin's Creed Black Flag Resynced", comparte sus tres elementos favoritos del remake

A Fu le "encanta" el sistema de combate, las nuevas misiones y los capítulos finales

También está ansioso por conocer las reacciones a la nueva música de las misiones

Paul Fu, director creativo de Assassin's Creed Black Flag Resynced, ha compartido los elementos que más le gustan de los que Ubisoft ha incorporado al próximo remake.

En una entrevista con TechRadar Gaming durante un reciente evento de presentación de Black Flag Resynced en París, Fu reveló que hay tres cosas que más le entusiasma que los jugadores experimenten. Entre ellas se encuentra el sistema de combate modernizado, que, según él, se inspiró en antiguos videos de jugabilidad de Black Flag creados por fans.

"Ya hemos hablado del sistema de combate. Sí, me encanta trabajar con ese sistema", dijo Fu, antes de elogiar las misiones completamente nuevas, que estarán relacionadas con personajes secundarios como Barbanegra y Stede Bonnet.

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"Me encantan las nuevas misiones que hemos agregado para los personajes existentes, pero no puedo revelárselas en este momento", dijo. "Son increíbles. Me encantan. Felicitaciones al equipo que las ha creado y escrito".

Aunque Fu no pudo entrar en detalles, también confirmó que le "encantan" los nuevos capítulos finales que el equipo ha añadido, lo que sugiere que el remake podría ser diferente al original de 2013.

"Sabemos que hemos recibido muchas reacciones positivas sobre la historia, así que esperamos que a los jugadores les guste", dijo Fu.

Cuando se le preguntó qué cree que es lo más genial que el equipo ha agregado al juego, Fu adelantó que habrá nueva música que se podrá descubrir a lo largo del viaje. Ubisoft ya había confirmado que se ha creado nueva música, incluyendo canciones marineras, para Resynced, y Fu espera con ansias las reacciones de los jugadores.

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"Estén atentos a las nuevas canciones del juego que aún no han escuchado, van a ser realmente buenas, especialmente para algunas de las nuevas misiones", dijo.

Los jugadores podrán disfrutar de las nuevas misiones cuando Assassin's Creed Black Flag Resynced se lance el 9 de julio para PS5, Xbox Series X y Series S, y PC.

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