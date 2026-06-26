De alguna manera, esta alternativa a Payday 3 sigue recibiendo actualizaciones gratuitas a gran escala tres años después de su lanzamiento

Crime Boss: Rockay City sigue recibiendo actualizaciones gratuitas a gran escala

La última ha añadido un nuevo modo historia y dos nuevos atracos

Los desarrolladores ya están dando pistas sobre más novedades

¿Te acuerdas de "Crime Boss: Rockay City"? Ese juego de disparos cooperativo de atracos que salió al mercado en marzo de 2023 y que no obtuvo las mejores calificaciones de la prensa. No es un juego perfecto, pero siempre lo he defendido.

"Under the Radar" "Under the Radar" es nuestra forma de destacar juegos geniales que tal vez se te hayan pasado por alto. A través de una combinación regular de noticias y artículos de fondo, hablaremos de experiencias geniales que, en nuestra opinión, no han encontrado la audiencia que se merecen. Lee la serie completa aquí.

La mecánica de disparos se siente muy bien para un título de precio medio; el escenario de Miami de los años 80 es bastante genial y, lo más importante, creo que es mucho más divertido que su mayor competidor: Payday 3.

Me gusta jugarlo cada pocos meses, ya que siempre está recibiendo nuevas actualizaciones de contenido, y parece que el desarrollador, Ingame Studios, no tiene planes de bajar el ritmo tres años después de su lanzamiento.

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El juego acaba de recibir su 21.ª actualización importante, lo que lo lleva a lo que el estudio denomina la «Versión 2.0». Se presenta como el conjunto de novedades más grande hasta la fecha e incluye una campaña de historia completamente nueva.

Originalmente, el juego seguía un formato casi roguelike, con campañas aleatorias y muertes que reiniciaban tu progreso. Ahora, ofrece una experiencia narrativa más tradicional y lineal, con una selección de nuevas escenas cinemáticas añadidas para unir todo el conjunto.

Crime Boss: Rockay City - Hell's Kitchen Heist Trailer - YouTube Watch On

Este modo también incorpora todo el contenido narrativo de las expansiones «Gold Cup» y «Cagnali’s Order», creando así una experiencia unificada de «Crime Boss».

Por si ese cambio tan grande no fuera suficiente, el juego acaba de recibir dos nuevas misiones como parte de la actualización. Entre ellas se encuentra el asalto «Hell’s Kitchen», que parece una versión de la icónica misión «Cook Off» de la franquicia Payday, en la que los jugadores deben preparar grandes cantidades de drogas mientras se defienden de oleadas de agentes de la ley.

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Los desarrolladores incluso están dando más pistas, instando a los jugadores a «mantenerse al tanto» porque «la historia aún no ha terminado», según un comunicado de prensa.

Estoy emocionado por sumergirme en el juego, y ni siquiera tendré que gastar dinero extra para hacerlo, ya que la actualización es gratuita en todas las plataformas donde está disponible Crime Boss: Rockay City: PC, Xbox Series X, Series S, y PlayStation 5.

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