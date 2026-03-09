Valve se compromete nuevamente con un lanzamiento de Steam Machine en 2026 en medio de rumores de un nuevo retraso

Valve se compromete nuevamente con el lanzamiento de Steam Machine en 2026

Anteriormente había rumores de un retraso hasta 2027.

La crisis de RAM aún podría tener un impacto en los precios minoristas

Valve se ha comprometido nuevamente a lanzar Steam Machine durante el transcurso de 2026, después de las preocupaciones de que la crisis de RAM pudiera causar un retraso, aunque parece que podría perderse el objetivo original de llevar el hardware a los usuarios antes de fines de marzo.

En una entrada de blog del viernes, Valve había declarado inicialmente que "esperamos lanzar la Steam Machine en 2026". Esto alarmó a algunos y pareció poner en duda las promesas de lanzar el dispositivo durante este año.

Sin embargo, como informa The Verge, Valve ha aclarado que la Steam Machine sí se presentará este año. «Por nuestra parte, nada ha cambiado», declaró Kaci Aitchison Boyle, representante de relaciones públicas de Valve, a The Verge.

La redacción de la publicación del blog también se ha actualizado en consecuencia, comprometiéndose a una llegada en 2026 de la Steam Machine, junto con el casco de realidad virtual inalámbrico Steam Frame y el Steam Controller que actúa como accesorio para ambos.

Precios a confirmar

Todavía hay algunas preguntas sobre el precio (Image credit: Valve)

La confirmación de que recibiremos la Steam Machine en algún momento de 2026 es una noticia absolutamente bienvenida, incluso si las promesas iniciales de un lanzamiento "a principios de 2026" o en el primer trimestre (enero, febrero, marzo) parecen poco probables de cumplirse en este momento.

Es evidente que la actual escasez de RAM, impulsada por la vertiginosa demanda de los centros de datos de IA, ha afectado a todos los fabricantes de hardware. Valve ya ha admitido que las restricciones en la cadena de suministro de memoria están afectando los niveles de existencias de Steam Deck OLED.

Queda por ver cómo se desarrollará esto en cuanto a la disponibilidad y el precio de Steam Machine. Esta mini PC, similar a una consola, vendrá con 16 GB de RAM DDR5 y 8 GB de VRAM GDDR6, según las especificaciones publicadas previamente por Valve.

"Compartiremos más actualizaciones a medida que finalicemos nuestros planes", explica Valve , así que estén atentos. El mes pasado, todo apuntaba a que veríamos el dispositivo en la primera mitad del año, ya que Valve anunció que revisaría su calendario de envíos y planes de precios.