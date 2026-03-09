"En realidad, nada ha cambiado": Valve reafirma su compromiso de lanzar la Steam Machine en 2026, en medio de rumores sobre un nuevo retraso

Valve vuelve a comprometerse con el lanzamiento de Steam Machine en 2026

Anteriormente había habido rumores de un retraso hasta 2027

La crisis de la memoria RAM aún podría tener un impacto en el precio de venta al público

Valve se ha comprometido nuevamente a lanzar la Steam Machine a lo largo de 2026, tras la preocupación de que la crisis de la memoria RAM pudiera causar un retraso, aunque parece que podría no cumplir el objetivo original de hacer llegar el hardware a los usuarios antes de finales de marzo.

En una entrada de blog publicada el viernes, Valve había dicho inicialmente que «esperamos enviarla en 2026» en relación con la Steam Machine. Esto hizo saltar las alarmas de algunos y pareció poner en duda las promesas de lanzar el dispositivo a lo largo de este año.

Sin embargo, según informa The Verge, Valve ha aclarado desde entonces que la Steam Machine sí que saldrá a la venta este año. «En realidad, nada ha cambiado por nuestra parte», declaró Kaci Aitchison Boyle, representante de relaciones públicas de Valve, a The Verge.

El texto de la entrada del blog también se ha actualizado en consecuencia, comprometiéndose a lanzar la Steam Machine en 2026, junto con las gafas de realidad virtual inalámbricas Steam Frame y el Steam Controller, que actúa como accesorio para ambas.

Precio por confirmarse

Todavía hay algunas dudas sobre los precios (Image credit: Valve)

La confirmación de que tendremos la Steam Machine en algún momento de 2026 es una noticia muy bienvenida, aunque las promesas iniciales de un lanzamiento a «principios de 2026» o en el primer trimestre (enero, febrero, marzo) parecen poco probables en este momento.

Está claro que la actual escasez de RAM, impulsada por la creciente demanda de los centros de datos de IA, ha afectado a todos los fabricantes de hardware. Valve ya ha admitido que las restricciones en la cadena de suministro de memoria están afectando a los niveles de existencias de Steam Deck OLED.

Queda por ver cómo afectará esto en última instancia a la disponibilidad y el precio de Steam Machine. La mini PC similar a una consola vendrá con 16 GB de RAM DDR5 y 8 GB de VRAM GDDR6, según las especificaciones publicadas anteriormente por Valve.

«Compartiremos más novedades a medida que finalicemos nuestros planes», explica Valve, así que permanezcan atentos. El mes pasado, todo apuntaba a que veríamos el dispositivo en la primera mitad del año, ya que Valve anunció que «revisaría» su calendario de envíos y sus planes de precios.

