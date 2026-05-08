Civilization 7 recibirá una actualización gigantesca con mecánicas totalmente nuevas, objetivos de victoria renovados y la posibilidad de jugar con una sola civilización durante toda la partida

"Sid Meier's Civilization 7" recibirá una actualización importante el 19 de mayo

Esta actualización renueva mecánicas fundamentales, como las condiciones de victoria, e introduce civilizaciones "consolidadas" con las que se puede jugar durante toda la partida

Otras novedades incluyen ajustes de equilibrio y un nuevo líder gratuito

Si no te gustaron todos los cambios que introdujo Sid Meier's Civilization 7 en la veterana franquicia de estrategia, el desarrollador Firaxis Games está preparando una actualización pensada para ti.

La actualización «Test of Time» se lanzará el 19 de mayo de 2026 y supone una revisión a gran escala que parece diseñada para dar respuesta a las quejas que muchos jugadores tenían sobre el juego. La novedad más importante es la posibilidad de jugar con una sola civilización durante toda la partida.

Conocidas como "civilizaciones probadas por el tiempo", estas pueden usar una nueva mecánica llamada "sincretismo" para adoptar unidades o infraestructura únicas de otras civilizaciones, o elegir fortalecer sus rasgos existentes con "afirmación". En lugar de reemplazar las mecánicas existentes de cambio de civilización, que te permiten alternar entre épocas, esta opción aparentemente coexistirá con ellas.

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Las victorias también se están rediseñando por completo, con un nuevo sistema destinado a ofrecer vías más viables hacia el éxito. Además, el sistema de caminos de legado, que te ofrecía objetivos distintos que alcanzar en cada era, se está sustituyendo por los «Triunfos», más dinámicos.

Estas desafiantes tareas son totalmente opcionales y están vinculadas a los seis atributos del juego: Militar, Cultural, Científico, Económico, Diplomático y Expansionista.

A estos grandes cambios mecánicos se suma una serie de contenidos nuevos, que incluyen un nuevo mapa, actualizaciones en la generación de mapas, una selección de nuevos eventos narrativos, actualizaciones de biomas y una gran cantidad de cambios de equilibrio, además de actualizaciones en la interfaz. ¡Los jugadores incluso recibirán un nuevo líder de forma gratuita!

Se prevé que se publique más información sobre la actualización en las próximas semanas, y se ha programado una transmisión de los desarrolladores para el 13 de mayo.

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Sid Meier's Civilization 7 ya está disponible para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

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