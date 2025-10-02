Bloober Team, responsable del remake de Silent Hill 2, confirma que el remake de Silent Hill ha entrado en plena producción

Bloober Team ha confirmado que la nueva versión de Silent Hill ha entrado en plena producción.

En una llamada con los inversionistas, el director ejecutivo Piotr Babieno y la vicepresidenta Karolina Nowak dijeron que cuentan con dos equipos de producción propios, «uno de los cuales está trabajando en Silent Hill 1».

Bloober también dijo que actualmente no está trabajando en un DLC o secuela de Cronos: The New Dawn, pero no descarta nada.

¡Oficial! El remake de Silent Hill desarrollado por Bloober Team entró en plena fase de producción.

Durante la más reciente conferencia con inversionistas de la compañía, el CEO Piotr Babieno y la vicepresidenta Karolina Nowak confirmaron que el estudio responsable de Silent Hill 2 ya está trabajando activamente en el remake previamente anunciado de Silent Hill 1, así como en un “segundo proyecto” aún sin nombre (vía Eurogamer).

"Tenemos dos equipos de producción internos: uno de ellos está trabajando en Silent Hill 1, mientras que el otro ha comenzado con un segundo proyecto", se lee en la transcripción.

El remake de Silent Hill 2, lanzado hace casi un año, fue un rotundo éxito. Aunque no está confirmado, es probable que el mismo equipo que trabajó en el juego de terror de 2024 sea el que ahora desarrolla Silent Hill 1.

El estudio también lanzó recientemente Cronos: The New Dawn, una nueva IP de terror original para PS5 y Xbox Series.

"Tras el fin de semana de lanzamiento, reportamos ventas por 200,000 unidades", confirmaron Babieno y Nowak durante la llamada con los inversionistas. Sin embargo, el estudio no está trabajando activamente en contenido descargable (DLC) ni en una secuela, aunque no descartan hacerlo en el futuro.

"Por el momento, aparte de actualizaciones de marketing, la compañía no está desarrollando nada (ni secuela ni DLC), pero no lo descartamos a futuro y definitivamente estamos considerando seguir desarrollando esta propiedad intelectual", señaló Bloober.

A inicios de este año, el estudio polaco también anunció su nuevo sello editorial, Broken Mirror Games, el cual lanzará su primer proyecto, I Hate This Place. Este juego de terror isométrico con elementos de supervivencia y fabricación llegará el 7 de noviembre para PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

