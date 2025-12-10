Battlefield 6 recibe gran actualización y Doll Impostor suma DLSS
Por Antonio Quijano publicado
Battlefield 6 y Doll Impostor se optimizan con DLSS mientras NVIDIA cierra el año con grandes ofertas
¡Atención! La actualización Winter Offensive de Battlefield 6 ya está disponible con mucho contenido que no te puedes perder. Por si fuera poco, Doll Impostor incorpora soporte para el último modelo de la IA DLSS Super Resolution.
Aquí un vistazo a los nuevos y próximos juegos que están integrando tecnologías RTX:
- Battlefield 6: Battlefield 6, de EA, ofrece la experiencia definitiva de guerra total. Su actualización Winter Offensive, que llega el 9 de diciembre, incorpora un nuevo mapa, un nuevo modo y un arma adicional. El juego cuenta con soporte para DLSS 4 con Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution, DLAA y NVIDIA Reflex, lo que permite a los jugadores con GPUs GeForce RTX disfrutar de un rendimiento y una calidad visual de otro nivel. Para una experiencia aún más optimizada, descarga el último GeForce Game Ready Driver.
- Doll Impstor: Doll Impostor, de David Gallardo y HeadArrow, es un juego de terror para uno a cuatro jugadores donde deben identificar a la muñeca poseída antes de las 9 de la mañana. Cada hora cuenta en esta tensa carrera contra el tiempo. Con su actualización más reciente, el juego incorpora soporte para DLSS Super Resolution, permitiendo a los jugadores de GeForce RTX mejorar la calidad de imagen y el rendimiento gracias a nuestro modelo de IA.
Continúan las ofertas de fin de año de NVIDIA
La Navidad se acerca y, para quienes quieren adquirir o regalar una tarjeta gráfica, una laptop o una PC con una GeForce RTX, es el momento perfecto ya que NVIDIA sigue actualizando su sitio de ofertas de fin de año.
Estas son algunas de las ofertas en tarjetas gráficas:
- MSI RTX 5060Ti, 8G Gaming OC con 13% de descuento en Amazon México.
- ASUS NVIDIA GeForce RTX5060 DUAL 8GB OC Edition con $500 de descuento y facilidades de pago en DDTECH.
- Nvidia Pny Geforce Rtx 5060ti 8gb con más del 30% de descuento en Mercado Libre.
- Tarjeta de video RTX 5070Ti Gaming OC con 20% de descuento en Liverpool.
Estas son algunas de las ofertas en laptops:
- Laptop Gamer MSI Katana 15 HX, Intel Core i7-14650HX / NVIDIA Geforce RTX 5070 ahora en $30,999 en DDTECH
- Laptop Gamer Lenovo LOQ 15IAX9E / NVIDIA GeForce RTX 4050 con 20% de descuento en CyberPuerta.
- Laptop Gaming Thin A15 B7V / NVIDIA RTX 4050, AMD Ryzen 5 7535HS con más del 35% de descuento en Palacio de Hierro.
- Laptop gamer Cyborg 15/ NVIDIA GeForce RTX 5060 con el 25% de descuento en Liverpool.
Estas son algunas de las ofertas en PCs:
- Diversos modelos de PCs con tarjeta gráfica GeForce RTX Serie 50 con más del 20% de descuento en XTreme PC Gaming.
- PCs con tarjeta gráfica GeForce RTX Serie 50 con descuentos y facilidades de pago en CyberPuerta.
