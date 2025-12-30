¡Atención! CD Projekt vende GOG y menciona que "Va a ir a muy buenas manos"

¡Es oficial! CD Projekt ha vendido su tienda de juegos para PC, GOG.com, a su cofundador, Michał Kiciński

GOG
(Crédito de imagen: GOG.COM)

¡Es oficial! Después de 17 años, CD Projekt anunció que su cofundador y principal accionista, Michał Kiciński, adquirirá el 100 % de las acciones de GOG por 90,7 millones de zlotys (25,2 millones de dólares).

Pero, ¿qué significa para la industria y para la misma plataforma? Recordemos que GOG se centra en juegos digitales sin DRM, incluidos lanzamientos modernos y la preservación de juegos clásicos.

Para entender un poco mejor este acuerdo, a continuación te compartimos el comunicado oficial:

«Desde sus inicios, GOG siempre se ha basado en valores sólidos y principios claros. Cuando Marcin Iwiński y yo ideamos GOG, la visión era simple: devolver los juegos clásicos a los jugadores y garantizar que, una vez que compren un juego, les pertenezca para siempre » , declaró Michał Kiciński.

Bajo la nueva propiedad, GOG continuará operando de forma independiente, apoyando a los jugadores y desarrolladores a través de su filosofía libre de DRM.

“GOG y Michał Kiciński comparten la convicción de que los videojuegos deben perdurar ” , afirmó Maciej Gołębiewski, director general de GOG. “ En un mercado cada vez más concurrido, más cerrado y que olvida los juegos clásicos a un ritmo cada vez mayor, redoblamos nuestros esfuerzos en lo que solo GOG hace: revivir clásicos, mantenerlos jugables en PC modernos y ayudar a que los grandes juegos encuentren su público con el tiempo ”, añadió.

Antonio Quijano
