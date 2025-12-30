¡Atención! CD Projekt vende GOG y menciona que "Va a ir a muy buenas manos"

¡Es oficial! Después de 17 años, CD Projekt anunció que su cofundador y principal accionista, Michał Kiciński, adquirirá el 100 % de las acciones de GOG por 90,7 millones de zlotys (25,2 millones de dólares).

Pero, ¿qué significa para la industria y para la misma plataforma? Recordemos que GOG se centra en juegos digitales sin DRM, incluidos lanzamientos modernos y la preservación de juegos clásicos.

Para entender un poco mejor este acuerdo, a continuación te compartimos el comunicado oficial:

«Desde sus inicios, GOG siempre se ha basado en valores sólidos y principios claros. Cuando Marcin Iwiński y yo ideamos GOG, la visión era simple: devolver los juegos clásicos a los jugadores y garantizar que, una vez que compren un juego, les pertenezca para siempre » , declaró Michał Kiciński.

Bajo la nueva propiedad, GOG continuará operando de forma independiente, apoyando a los jugadores y desarrolladores a través de su filosofía libre de DRM.

“CD PROJEKT y GOG comparten las mismas raíces y valores: libertad, independencia y un auténtico sentido de pertenencia. Creo que CD PROJEKT, con sus excepcionales juegos AAA, respaldará, como siempre, la oferta de GOG, convirtiendo a GOG en el mejor lugar del mundo para comprar juegos de The Witcher y Cyberpunk, tanto los existentes como los nuevos que tanto esperamos ” , afirmó Michał Kiciński. “ Como jugador experimentado, suelo jugar a juegos clásicos y admiro profundamente la creatividad que hay detrás de muchos de ellos. Creo firmemente que los clásicos bien elaborados pueden ofrecer tanta alegría como los nuevos lanzamientos. En cuanto a jugabilidad, los juegos atemporales suelen ser la opción más segura, especialmente en un mercado inundado de millones de juegos menores de baja calidad. Más allá de preservar los clásicos, GOG siempre ha buscado nuevos juegos con un espíritu retro. Participo personalmente en el desarrollo de algunos juegos de este tipo y, sin duda, tendrán un gran éxito en GOG en 2026 ” , concluyó Kiciński.

“GOG y Michał Kiciński comparten la convicción de que los videojuegos deben perdurar ” , afirmó Maciej Gołębiewski, director general de GOG. “ En un mercado cada vez más concurrido, más cerrado y que olvida los juegos clásicos a un ritmo cada vez mayor, redoblamos nuestros esfuerzos en lo que solo GOG hace: revivir clásicos, mantenerlos jugables en PC modernos y ayudar a que los grandes juegos encuentren su público con el tiempo ”, añadió.