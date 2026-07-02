Analistas afirman que el plan de Sony de ofrecer solo versiones digitales "garantiza casi con toda seguridad que la PS6 no llegará hasta 2028 como muy pronto" y que no contará con una unidad de disco

Sony planea dejar de producir juegos en formato físico para enero de 2028

Los analistas dicen que el anuncio da a entender que la PS6 llegará en 2028

Se prevé que la consola no contará con una unidad de disco

Tras el anuncio de Sony de que detendrá la producción de juegos físicos en los próximos dos años, los analistas han determinado que la consola PS6 de próxima generación se lanzará en 2028.

Según el analista de Ampere, Piers Harding-Rolls, el plan totalmente digital de PlayStation «revela bastante información sobre los planes de Sony para su consola de próxima generación, la PlayStation 6», incluyendo un plazo de lanzamiento.

"Creemos que esto garantiza casi con total certeza que la PS6 no llegará hasta 2028 como muy pronto», pronosticó, y agregó que «la expectativa actual es que la consola se lance a finales de 2028".

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Harding-Rolls también sugiere que, "como mínimo", la versión estándar de la PS6 no contará con una unidad de disco físico, ya que Sony buscará formas de reducir el costo de su hardware de próxima generación, y "esta es una medida sencilla de implementar".

"Es posible que se ofrezca una unidad de disco adicional para reproducir juegos más antiguos de PS4 y PS5 en disco", agregó el analista.

"La eliminación de la unidad molestará a algunos jugadores que no quieren pagar por una unidad de disco adicional (si está disponible) y que desean acceder a sus colecciones de juegos en disco. Puede que sea demasiado poco práctico o demasiado complejo, pero algún proceso de transferencia de los soportes físicos más antiguos a una licencia digital podría aliviar algunos de estos problemas".

Aún no se sabe si la PS6 será una consola como la PS5; sin embargo, los comentarios recientes del director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, parecen sugerir que la consola PlayStation de próxima generación podría ser portátil.

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Nishino afirmó: "Para la plataforma de próxima generación, en lugar de limitarnos a ofrecer una alternativa a las computadoras personales, nuestro objetivo es brindar un valor exclusivo de PlayStation», lo cual incluiría «avances tecnológicos, pero también una ampliación de los estilos de uso, lo que permitirá una experiencia fluida que se pueda disfrutar de manera natural más allá de la sala de estar".

Nuevos informes afirman que Microsoft también se está alejando de los soportes físicos.

Se dice que la empresa está probando una función de conversión de disco a formato digital para las consolas actuales y que podría lanzar una consola de próxima generación, el Proyecto Helix, sin unidad de disco.

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