Al parecer, el desarrollo de "Marvel's Spider-Man 3" ha comenzado, ya que se ha compartido una nueva foto detrás de cámaras del modelo facial de Peter Parker
Puede que el simpático Spider-Man de tu barrio haya vuelto
- Ben Jordan, el modelo facial de Peter Parker, parece confirmar que «Marvel's Spider-Man 3» está en desarrollo
- En una publicación ya eliminada, se ve a Jordan con el equipo de captura de movimiento en un set
- El pie de foto también incluía un emoji de araña
Al parecer, Insomniac Games ha comenzado el desarrollo de Marvel's Spider-Man 3.
Aunque no hay confirmación por parte del propio estudio, Ben Jordan, el actor que interpreta a Peter Parker, ha compartido hoy en Instagram una foto detrás de cámaras en la que aparece posando con el equipo de captura de movimiento (vía @WeBeenCroft).
La publicación, que fue eliminada rápidamente después de ser compartida, mostraba a Jordan de pie en un set con las manos en la pose de Spider-Man lanzando telarañas, junto con la leyenda «IYKYK [Si lo sabes, lo sabes]» acompañada de un emoji de araña.El artículo continúa a continuación.
La captura del rostro de un modelo para un personaje suele realizarse al inicio del desarrollo, antes de la captura de movimiento y el rodaje de las escenas, por lo que es posible que Spider-Man 3 se encuentre en las primeras etapas de producción.
SPIDER-MAN’S FACE MODEL JUST CONFIRMED THE NEXT SPIDER-MAN TITLE!!! HE’S GETTING SCANNED!! pic.twitter.com/AHNDJA2PgtApril 13, 2026
El modelo facial original de Peter Parker, John Bubniak, fue sustituido por Ben Jordan en la edición para PS5 de Marvel's Spider-Man: Remastered, aunque el personaje cuenta con la voz del actor Yuri Lowenthal.
Insomniac no ha anunciado Marvel's Spider-Man 3, pero probablemente podamos apostar por una tercera entrega de la serie, considerando el final abierto de Spider-Man 2 y el éxito del juego entre la crítica y los jugadores.
Actualmente, el estudio está trabajando en Marvel's Wolverine, cuyo lanzamiento está programado para el 15 de septiembre para PlayStation 5.
A diferencia de los juegos de Spider-Man, donde las historias de Peter Parker y Miles Morales se desarrollan en la ciudad de Nueva York, el tráiler de Wolverine confirmó que Wolverine, también conocido como James «Logan» Howlett, viajará a Japón, Madripoor y Canadá.
Insomniac también ha confirmado que el juego se desarrolla en el mismo universo que Marvel's Spider-Man 2.
Demi is a freelance games journalist who helps cover gaming news at TechRadar. She's been a games writer for five years and has written for outlets such as GameSpot, NME, and GamesRadar, covering news, features, and reviews.
- Antonio QuijanoEditor