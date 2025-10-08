A pesar de los importantes cambios introducidos en Xbox Game Pass, Microsoft insiste en que los rumores sobre la cancelación de los planes de hardware son falsos

Microsoft ha insistido en que los rumores de que ha cancelado sus planes futuros en materia de hardware son falsos.

Una supuesta fuente interna afirma que "el futuro de Xbox es la publicación de software".

Microsoft ha emitido un comunicado en el que afirma: "Estamos invirtiendo activamente en nuestras futuras consolas y dispositivos propios, diseñados, desarrollados y fabricados por Xbox".

¿Eres de los que cree que Microsoft canceló sus planes de hardware de próxima generación? De ser así, no podías estar más equivocado, pues la compañía desmintió dichos rumores.

Como informaron nuestros colegas de Windows Central (y posteriormente medios como IGN tras el reporte inicial), el rumor surgió a partir de un supuesto informante en NeoGAF que afirmó que “el futuro de Xbox es la publicación de software” y que Microsoft enfocará todos sus esfuerzos en “propiedades intelectuales rentables” como Call of Duty, World of Warcraft, Minecraft, Candy Crush y Forza Horizon.

El informante también afirmó que el juego en la nube será el hogar de la “plataforma Xbox”, y que Xbox Game Pass se convertirá en la “suscripción de entrada” para acceder a xCloud.

Sin embargo, desde entonces, Microsoft ha emitido un comunicado a Windows Central insistiendo en que el rumor es falso y que sigue completamente comprometido con sus planes de hardware.

“Estamos invirtiendo activamente en nuestras futuras consolas y dispositivos de primera mano diseñados, desarrollados y fabricados por Xbox. Para más detalles, la comunidad puede revisar nuestro anuncio de colaboración con AMD”, declaró Microsoft.

Los rumores surgen en medio de grandes cambios dentro de Microsoft. La semana pasada, la compañía anunció modificaciones importantes en Xbox Game Pass, con tres planes renovados y un aumento significativo en el precio de la suscripción Ultimate.

Ahora, Ultimate costará $29.99 USD / £22.99 / AU$35.95 al mes, un incremento desde los $19.99 USD / £14.99 / AU$22.95 anteriores. Además, actualmente no hay una opción de suscripción anual de 12 meses, que podría ofrecer el plan a un costo más bajo.

Asimismo, Microsoft confirmó que ha eliminado los descuentos en todas las compras de juegos y contenido descargable (DLC) dentro de Xbox Game Pass, reemplazándolos por puntos de recompensas.

Inicialmente se pensó que el cambio estaba limitado al contenido adicional de Call of Duty, pero Microsoft declaró que ahora aplica a todos los juegos y DLC, señalando que los suscriptores Ultimate y Premium recibirán un 10% y 5% en puntos de recompensas, respectivamente.

