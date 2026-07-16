La nueva actualización de Windows 11 es muy importante: estas son mis cuatro funciones favoritas, incluida la posibilidad de pausar las actualizaciones indefinidamente

Ya llegó la actualización de julio de Windows 11

Incluye algunas funciones inteligentes, como la posibilidad de pausar las actualizaciones por un tiempo prolongado y una nueva opción de recuperación

Este parche también soluciona un error molesto que poco a poco va consumiendo cada vez más espacio en el disco, pero hay un problema que deben tener en cuenta los propietarios de computadoras portátiles Dell

Microsoft ha lanzado su parche mensual para Windows 11 y la actualización de julio es muy importante, ya que incluye una función que he estado esperando desde hace bastante tiempo.

Se trata de la posibilidad de pausar las actualizaciones en Windows 11 Home —más allá de un breve período de tiempo, que ha sido la única opción hasta la fecha— y hay otras novedades impresionantes de Microsoft en esta actualización.

Voy a destacar mis cuatro funciones favoritas introducidas por la actualización de julio, además de resumir algunos de los otros cambios más notables. También resaltaré una importante corrección de error que se ha implementado para solucionar una falla molesta que consume espacio en tu disco duro, junto con una advertencia para quienes tienen una computadora portátil Dell (quienes tal vez no reciban esta actualización por una buena razón, como verás).

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Como siempre, estos cambios ya se vieron en la última actualización opcional (la vista previa de junio), y la mayoría de estas funciones se están implementando de manera gradual, por lo que es posible que no las veas de inmediato después de instalar esta actualización (de hecho, tal vez tengas que esperar un tiempo, dependiendo de cómo se desarrolle la actualización en función de la configuración exacta de tu PC).

1. Suspender las actualizaciones

(Image credit: Shutterstock)

A veces quieres posponer la instalación de una actualización por un error que te preocupa que pueda afectar a tu sistema, y hasta ahora, los usuarios de Windows 11 solo podían posponer una actualización específica durante cinco semanas.

De acuerdo, es un tiempo bastante largo, pero ¿qué pasa si el error es uno de esos persistentes y molestos que a Microsoft le lleva una eternidad solucionar? Quizás quieras posponer la actualización más allá de las cinco semanas, y ahora puedes hacerlo. La condición es que tendrás que renovar continuamente el aplazamiento cada 35 días, pero, de todos modos, ahora puedes mantener a raya una actualización por el tiempo que quieras. (Bueno, hasta que te veas obligado a actualizar a una nueva versión de Windows 11, es decir, cuando se agote el soporte para tu versión actual).

2. Restauración a un punto en el tiempo

(Image credit: Getty Images)

Otra característica interesante es la restauración a un punto en el tiempo, una nueva opción de recuperación que puedes utilizar cuando algo malo le sucede a tu PC y ya no puedes acceder al escritorio. La restauración a un punto en el tiempo te permite revertir un sistema que no funciona a un estado anterior en el que sí funcionaba. Vuelve al «estado completo del sistema», lo que significa que todas tus aplicaciones, archivos y configuraciones se recuperan tal como estaban en ese momento anterior.

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Ojalá nunca tengas que usar esta función, pero si alguna vez la necesitas, te alegrarás mucho de contar con ella. Ten en cuenta que las copias de seguridad del sistema, obviamente, ocupan espacio en el disco; por defecto, las copias de seguridad más antiguas se eliminan automáticamente después de 72 horas. Además, si tu disco de sistema tiene menos de 200 GB, tendrás que habilitar esta función tú mismo (ya que no se activará automáticamente debido a posibles problemas de espacio; ten en cuenta que puedes especificar una cantidad máxima de espacio de almacenamiento que se utilizará).

3. Menos problemas con los widgets

(Image credit: Windows/Unsplash)

La actualización de julio hace que el panel de widgets sea más "sencillo", lo cual, según Microsoft, significa que se ha eliminado gran parte del desorden. El cambio principal es que, de forma predeterminada, el panel solo muestra tus widgets, y Microsoft ha eliminado el contenido promocional innecesario, como los anuncios y el feed de MSN. Las notificaciones y los iconos de la barra de tareas también se minimizan de forma predeterminada, y los widgets ya no se abren al pasar el cursor sobre ellos.

Hay otras medidas de optimización aquí, y aunque no uses widgets, creo que este es un cambio digno de mención, ya que muestra la dirección que Microsoft está tomando ahora con Windows 11: relajar las ventas adicionales, tal como se había prometido anteriormente (si no es que eliminarlas por completo).

4. Tonalidad en la pantalla

(Image credit: Shutterstock/Ham patipak)

Windows 11 ha incorporado varias mejoras de accesibilidad en la actualización de julio, la primera de las cuales es una nueva función de tinte de pantalla. Esta función hace exactamente lo que su nombre indica: te permite aplicar un tinte a la pantalla con una variedad de colores para ayudar a reducir la fatiga visual o para que el texto sea más fácil de leer. Puedes ajustar la intensidad del tinte, y esta es una adición muy útil que evitará que los usuarios tengan que descargar una aplicación de terceros para obtener este tipo de superposiciones de color.

Otras características de la actualización de julio

(Image credit: TechRadar)

Además de las novedades más importantes mencionadas anteriormente, hay muchas otras mejoras, entre ellas que Microsoft ha acelerado la velocidad de inicio del Explorador de archivos (lo que contribuye a que Windows 11 se sienta más ágil en general).

También se ha trabajado mucho en el ámbito del Bluetooth, tal como señala Microsoft: «Esta actualización mejora la confiabilidad y el rendimiento al conectarse y utilizar dispositivos Bluetooth». Esto incluye una mayor estabilidad de los controladores, un enrutamiento de audio mejorado para las llamadas a través de Phone Link y mucho más.

El Explorador de archivos también se ha optimizado para que sea más confiable, y Microsoft ha implementado un ajuste de rendimiento en el Servicio de Transferencia Inteligente en Segundo Plano (BITS) que hará que las computadoras se apaguen más rápido. Si alguna vez te has quedado mirando tu computadora mientras tarda 20 segundos en apagarse, preguntándote qué diablos está haciendo, esperamos que ese tipo de comportamiento sea menos frecuente en el futuro.

Una importante corrección de errores – y los problemas con las computadoras portátiles de Dell

Hay buenas noticias para quienes han estado sufriendo a causa de un misterioso error que consume espacio de almacenamiento (debido a un archivo de base de datos fuera de control). Esto se ha solucionado con la actualización de julio (la solución ya estaba en la versión preliminar de junio anterior), así que pueden descargarla para resolver el problema (con suerte).

Sin embargo, hay malas noticias en cuanto a los errores: no recibirán esta actualización en algunos dispositivos Dell con procesadores Intel, ya que Microsoft la ha bloqueado debido a que el parche de julio causaba todo tipo de problemas extraños. Digo que son malas noticias, pero al menos Microsoft detectó el problema y ha evitado que la actualización se distribuya a esas máquinas.

Microsoft nos informa: «Es posible que esta actualización no esté disponible para un número limitado de dispositivos Dell con procesadores Intel debido a una incompatibilidad reportada por Dell que podría causar apagones inesperados, bajo rendimiento, aumento de la temperatura y consumo excesivo de batería. Estamos trabajando junto con Dell para evitar que los modelos afectados experimenten el problema y planeamos lanzar una solución para los dispositivos afectados en los próximos días».

Así que, si te preguntabas por qué no podías instalar este parche en tu computadora portátil Dell, ahora ya lo sabes. Solo tendrás que esperar un poco hasta que Microsoft y Dell resuelvan este problema.

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