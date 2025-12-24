¿Dónde está Santa Claus ahora mismo? Cómo seguir su progreso en directo con NORAD y Google

Ha llegado el momento que todos estábamos esperando: ¡llegó el Rastreador Anual de Santa Claus de TechRadar! Usando los dos rastreadores más populares: NORAD y Google.

El viaje anual de Santa Claus por el mundo se ha convertido prácticamente en un evento deportivo estos años, y el rastreador de Santa Claus del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) ha sido históricamente el recurso predilecto para seguir el paradero de Santa Claus. Sin embargo, gracias a internet y los smartphones, existen muchas opciones para seguirlo mientras entrega regalos a una velocidad vertiginosa.

Ya lo hemos visto viajar por medio mundo, cubriendo franjas de Australia, Asia e incluso la Antártida, y aún queda mucha diversión por venir si estás en Europa, África y el continente Americano, así que únete a nosotros para disfrutar de diversión festiva, trivia y, por supuesto, los mejores consejos tecnológicos.

¿Qué es el Santa Tracker?

Seguir a Santa Claus es una tradición muy querida y cada vez más observada en todo el mundo, pero todo comenzó con un feliz accidente en 1955, marcando el 70.º aniversario de esta locura. Según NORAD, un catálogo de Sears imprimió accidentalmente el número de teléfono del Centro del Comando de Defensa Aérea Continental (CONAD) de Colorado Springs en lugar de una línea directa de Santa Claus, y comenzó a recibir llamadas de niños con la esperanza de hablar con el mismísimo Klaus.

Al ver una oportunidad para un poco de diversión festiva (y algo de relaciones públicas positiva), CONAD comenzó a publicar comunicados de prensa sobre el paradero de Santa todos los años, entregando las riendas a NORAD después de su formación en 1958. En 2004, Google lanzó su propio Santa Tracker, que ofrece una experiencia muy diferente pero sigue siendo igual de divertido.

Avanzamos hasta hoy y hay varias formas de descubrir qué le está sucediendo a Santa Claus, pero estas dos son las claves a tener en cuenta, en nuestra opinión de expertos.

¿Cuál es el mejor Santa Tracker?

La forma original de seguir a Santa Claus, y algunos dirían que aún la mejor, este sitio web está gestionado por el ejército estadounidense. Combina coroneles rudos que presentan un vídeo sobre Santa Claus con información en directo y al minuto sobre dónde se encuentra el hombre del gran traje rojo.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Puedes descargar la aplicación en la App Store o Google Play Store , y desde allí se te presentarán algunos minijuegos para jugar además de poder seguir el progreso de la entrega de regalos en vivo.

Es bastante básico comparado con otros rastreadores, con poco diseño y diseño web. Sin embargo, también es el más popular y tiene una historia conmovedora, además de un ejército de voluntarios listos para atender tu llamada y averiguar dónde está Santa Claus, y el poder de la red de Verizon (solo en EUA), en una colaboración que ya lleva 23 años.

Una incorporación más reciente a la gama de seguimiento de Papá Noel, Santa Tracker de Google, ha estado funcionando desde 2004 y combina el poder de Google Maps con el conocimiento experto de dónde se encuentra Santa Claus.

Aunque Google no tiene la misma capacidad de rastreo satelital que NORAD, cabe suponer que el gigante de las búsquedas ha llegado a un acuerdo con el Polo Norte para determinar su ubicación en tiempo real mediante búsquedas, radares, láseres y... cosas así. No nos pidan que interpretemos la magia.

Como respaldo del Santa Tracker hay una gran cantidad de minijuegos para jugar, así como un sitio web de un mes de duración que anima a los niños a aprender a codificar mientras descubren un paraíso invernal.

Hay algunos momentos a favor de las herramientas de Google en este Santa Tracker (el juego Quick Draw está diseñado para enseñar al software de reconocimiento de imágenes de Google a mejorar, lo que parece un poco extraño), pero es un sitio maravillosamente diseñado y posiblemente la forma más accesible visualmente de seguir a Santa.

Puedes descargar la aplicación desde Google Play Store , pero en nuestra opinión, el sitio móvil es igual de bueno y más accesible para los usuarios de iPhone; además, Santa Tracker de Google también tiene la mejor experiencia de escritorio y la más fácil de usar.