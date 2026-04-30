"Más seguro, más inteligente y más conectado": el Vision Pro de Apple se ha utilizado en la primera cirugía asistida por realidad virtual del mundo, y podría ser el futuro de la medicina

Las gafas Vision Pro de Apple se utilizaron en una cirugía pionera a nivel mundial

Desde entonces, se han utilizado en cientos de operaciones similares

Un cirujano cree que podrían ayudar a transformar los quirófanos

Si tienes programada una cirugía, la próxima vez que te sometas a una intervención, es posible que la realice un cirujano que utilice unas gafas Apple Vision Pro. Esto se debe a que la primera intervención exitosa del mundo para extirpar cataratas ópticas se ha llevado a cabo con la ayuda de unas de las gafas de Apple, y ha servido de apoyo en decenas de otras operaciones médicas solo en el último año.

En realidad, la cirugía se llevó a cabo por primera vez en octubre de 2025, pero el cirujano en cuestión —el Dr. Eric Rosenberg, DO, MSE— ha realizado desde entonces "cientos" de procedimientos posteriores, según un comunicado de prensa.

Todo ocurrió en la clínica SightMD de Nueva Inglaterra, propiedad del Dr. Rosenberg. Mediante una aplicación de Vision Pro llamada ScopeXR (también desarrollada por el Dr. Rosenberg), los cirujanos pudieron visualizar la operación «en 3D estereoscópico inmersivo, al tiempo que accedían a superposiciones quirúrgicas en tiempo real y a datos diagnósticos preoperatorios exhaustivos, todo ello sin romper la técnica de esterilidad».

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El Dr. Rosenberg elogió ampliamente el Vision Pro: "No se trata solo de un nuevo dispositivo, se trata de reimaginar cómo será el quirófano del futuro". Hablando de ScopeXR, dijo: "Hemos creado una plataforma que hace que los cirujanos sean más seguros, más inteligentes y estén más conectados".

Aprovechar todo el potencial del Vision Pro

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Una de las formas en que ScopeXR logró aprovechar el Vision Pro fue facilitando la colaboración entre cirujanos y especialistas, incluso cuando no se encontraban todos juntos en la misma sala. Los asistentes y mentores podían conectarse de forma remota a la transmisión proporcionada por el Vision Pro y comunicarse en tiempo real.

Como lo expresó el Dr. Rosenberg: «Ahora podemos traer al mejor cirujano del mundo a cualquier sala de operaciones, a cualquier hora y desde cualquier lugar del planeta». Esto tiene una amplia gama de usos, desde la formación de cirujanos hasta la prestación de ayuda ante complicaciones inesperadas.

El Vision Pro de Apple suele considerarse un fracaso costoso, y su futuro se pone en duda con frecuencia; y es cierto que el dispositivo parece haber tenido dificultades para ganar terreno en el mundo del consumo. Pero si miramos el otro lado de la moneda, parece que el producto está teniendo éxito en entornos industriales, médicos y similares.

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Quizás sea ahí donde el Vision Pro está mejor posicionado para desarrollar todo su potencial. Se dice que Apple está trabajando en unas gafas inteligentes ligeras, y es probable que esas sean un dispositivo más accesible para el consumidor. Pero para usuarios más exigentes, como los quirófanos de todo el mundo, las especificaciones increíblemente de alta gama del Vision Pro podrían ser justo lo que se necesita.

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