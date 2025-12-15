Google rompe las barreras del idioma con traducción en vivo para cualquier audífono Android: así funciona

Google está implementando traducciones en vivo para todos los auriculares en versión beta, comenzando en EE. UU., México e India.

La empresa también está mejorando la inteligencia de traducción de Gemini, que ahora puede traducir con precisión modismos y expresiones locales en lugar de producir una traducción palabra por palabra.

También está implementando actualizaciones para sus herramientas de aprendizaje de idiomas, incluidos consejos mejorados sobre su pronunciación.

Google ha revelado los próximos pasos de la evolución de Google Translate, anunciando que las traducciones en vivo llegarán a todos los auriculares y que se están implementando en versión beta para los usuarios de Estados Unidos, México e India en la aplicación Translate de Android.

Cuando Google lanzó por primera vez las traducciones de voz en tiempo real, estaban limitadas a los Pixel Buds, pero eso está a punto de cambiar. La compañía también ha anunciado que planea expandir esta función a más países e incluso a iOS, pero eso no ocurrirá hasta 2026.

En el anuncio de su blog, el gigante tecnológico reveló que la última actualización "permanece en el tono, el énfasis y la cadencia de cada hablante", lo que permite traducciones más naturales y precisas, a la vez que facilita la comprensión de las palabras en una conversación. Sin embargo, este no es el único caso en el que las traducciones en vivo pueden ser útiles.

Google admite más de 70 idiomas y agrega que puedes usar traducciones en vivo en diferentes situaciones, por ejemplo, cuando estás escuchando un discurso o una conferencia en un idioma diferente, o cuando estás viendo una película o un programa de televisión que no está en tu idioma nativo.

Google mejora constantemente las capacidades del Traductor, especialmente en lo que respecta a la inteligencia de Gemini que lo impulsa. Además de la expansión de las traducciones en vivo a todos los auriculares, Google también ha perfeccionado Gemini para mejorar las traducciones de jerga, modismos y expresiones locales, utilizando el ejemplo de "robarme el trueno".

En su anuncio, compartió que «es más fácil que nunca obtener una traducción más natural y precisa, en lugar de una traducción literal palabra por palabra. Gemini analiza el contexto para ofrecerte una traducción útil que capta el verdadero significado del modismo», cuya versión beta está en marcha en EE. UU. e India.

Si bien Google Translate es una herramienta útil para las funciones de traducción de idiomas estándar, también ofrece su propio servicio de aprendizaje de idiomas: un clon de Duolingo que también está recibiendo una interesante actualización.

Google ha actualizado sus herramientas de aprendizaje de idiomas con comentarios mejorados, que ofrecen notas sobre tu pronunciación y consejos para mejorar. También incluye una nueva función que te permite controlar tu progreso y ver cuántos días seguidos llevas aprendiendo, para que puedas ver claramente tu constancia.

Y eso no es todo, ya que Google anunció la expansión de esta herramienta a 20 nuevos países, entre ellos Alemania, India, Suecia y Taiwán, para brindar a más usuarios acceso a diferentes modelos de aprendizaje. Los angloparlantes ahora pueden repasar su alemán y portugués, mientras que quienes hablan bengalí, chino mandarín (simplificado), holandés, alemán, hindi, italiano, rumano y sueco pueden aprender inglés, acercándose poco a poco a plataformas como Duolingo.