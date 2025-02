El gran evento de Amazon sobre Alexa está por llegar. Aquí hay 4 cosas que esperar, incluyendo la actualización de IA y un nuevo altavoz Echo.

¡La espera está a punto de terminar! El próximo gran evento de Alexa de Amazon está a la vuelta de la esquina y se esperan grandes novedades, incluyendo nuevos dispositivos, así como actualizaciones importantes.

El evento, centrado en dispositivos, tendrá lugar el 26 de febrero a las 10 a.m. ET en la ciudad de Nueva York, y marca el primer anuncio de Alexa de la compañía desde septiembre de 2023, cuando se presentaron el altavoz inteligente Echo Pop Kids y la segunda generación del Echo Show 8. Esta vez, Amazon probablemente se enfocará en la voz de Alexa y podría anunciar un cambio importante para su asistente inteligente.

Aunque Amazon no ha revelado oficialmente qué nos depara su evento de Alexa, no ha tenido reparos en dejar algunas pistas aquí y allá mientras se acerca el lanzamiento de sus nuevos dispositivos. Hasta ahora, podemos hacer una suposición segura de que el asistente de voz Alexa será el enfoque principal del evento, y se dice que recibirá una actualización significativa de inteligencia artificial, seguida del anuncio de un nuevo altavoz inteligente Echo y posibles actualizaciones de Fire TV.

Por lo tanto, tenemos una idea bastante clara de lo que esperamos del gigante tecnológico, pero como hemos mencionado, nada está confirmado. No lo sabremos con certeza hasta que Amazon lo haga oficial durante el evento, así que pueden apostar a que nuestros ojos estarán bien atentos a los últimos anuncios, los cuales actualizaremos regularmente a lo largo del evento en nuestro blog en vivo. Aún así, antes de eso, estos son los anuncios que esperamos ver mañana.

Una nueva generación para Alexa

(Image credit: Getty Images)

En el último evento de dispositivos de Amazon en septiembre de 2023, la compañía nos dio un vistazo breve a Alexa AI, una versión del asistente de voz potenciada por inteligencia artificial con funciones similares a las de ChatGPT. Esto podría incluir una capacidad avanzada para interpretar el contexto y distinguir el habla natural, realizar múltiples solicitudes con un solo comando de voz, y una posible tarifa de suscripción mensual.

No cabe duda de que Alexa AI será la estrella del evento de Amazon. Sin embargo, como han señalado filtraciones recientes, la actualización de la IA podría estar ligeramente retrasada antes de que se otorgue acceso.

Recientemente informamos que una fuente anónima le dijo a The Washington Post que la voz de Alexa con IA estaba experimentando inexactitudes al responder preguntas. Como resultado, la fecha de lanzamiento podría haberse pospuesto hasta el 31 de marzo, pero aún así será anunciada en el evento de Alexa de Amazon mañana.

Nuevos dispositivos Echo

(Image credit: Future)

¿Estás listo para descubrir el nuevo altavoz Echo? Esperamos que si, ya que hay una gran posibilidad de que se revelen muy pronto. Pero eso no es lo único.

Recordemos que la última vez que la compañía presentó un nuevo altavoz Alexa fue con el Echo de 4ta generación en 2020.

A pesar de haberse saltado su evento de Alexa el año pasado, Amazon no nos dejó sin novedades en cuanto a dispositivos Echo dentro de otras gamas de dispositivos inteligentes para el hogar. Lo más destacado fue el Echo Show 21, que se convierte en su dispositivo Echo más grande, y el Echo Spot, su altavoz inteligente con alarma, que hicieron su debut.

Dado el casi intervalo de cinco años desde la última actualización de hardware de un altavoz Echo, un anuncio no sería del todo irrealista. Un nuevo altavoz inteligente también sería útil para emparejarlo con la voz de Alexa integrada con IA.

Alexa subscription tiers

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

As we know, Alexa AI is likely to appear during Amazon's big Alexa event. However, we believe that the revamped voice assistant will offer limited free use before introducing a monthly subscription fee. Thankfully, though, this will likely not impact the classic Alexa we all know and love.

We've been aware that Amazon has been toying with the idea of implementing a fee for its new Alexa voice which could cost you between $5 to $10 a month. Considering that Amazon has fallen behind its AI competitors ChatGPT, Google Gemini, and Apple Intelligence and has yet to ride the AI train, from a business perspective, charging a monthly fee makes sense. However, from a consumer perspective, we're still not entirely convinced that this will be worth splurging on, given its numerous delays and reported inaccurate responses.

(Image credit: Amazon)

While its Alexa voice assistant will be the main focus, it's likely that Amazon speak about its Fire TV device range. Amazon's 2023 device event revealed features for its Fire TV devices, including an improved Alexa voice search function and AI screensavers. Following Amazon's Android TV update, we believe the company could introduce new Fire TV devices alongside updates to the abovementioned features during its event.

Mentions of new Fire TV hardware were spotted on one of Amazon's developer pages, stating the following; “Android 14-based Fire TV is based on API level 34. The following sections explain some of [the] important changes that you should consider when you build apps for Android 14-based Fire TV". This gives a strong indication that new Fire TV devices will be one of the star announcements at tomorrow's event.

This leak has come at an awfully convenient time with the Alexa event due to happen tomorrow, adding to our suspicions that Amazon could expand its Fire TV line. With the lack of mentions of specific hardware models, we're unable to pinpoint what exactly this will entail, but we'd expect it to be the announcement of a new smart TV or streaming stick.