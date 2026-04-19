Olvídate de los Lego Smart Bricks: esta PC de Lego "increíblemente alocada" hecha en casa es lo más genial que verás hoy
Así es como se hace
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
You are now subscribed
Your newsletter sign-up was successful
Join the club
Get full access to premium articles, exclusive features and a growing list of member rewards.
- Un usuario de Reddit construyó una carcasa para PC con piezas de Lego
- La computadora alberga un equipo de minería de criptomonedas reconvertido
- Además, incorpora un monitor y un teclado integrado
Los entusiastas de la informática suelen ser un grupo creativo, y los ensambladores de PC suelen idear equipos personalizados fascinantes con todo tipo de especificaciones interesantes. Pero pocos han construido una computadora de escritorio para juegos con piezas de Lego, como lo hizo un intrépido usuario de Reddit, y esto podría redefinir lo que entendemos por el término «ladrillos inteligentes».
En una publicación en Reddit, el usuario OkDebate6649 documentó su intento de construir una PC para juegos funcional alojada completamente dentro de un chasis de ladrillos de Lego. La computadora ha sido "diseñada de manera modular", explicó su creador, «para que pueda usarse con monitores que hice anteriormente» e incluye una pantalla y un teclado integrado.
El dispositivo se basa en una placa madre AMD BC-250. Estos productos fueron diseñados originalmente para la minería de criptomonedas y cuentan con lo que es esencialmente una APU de PlayStation 5 reducida que comprende seis núcleos de CPU Zen 2, 24 unidades de cómputo RDNA2 en la GPU y 16 GB de memoria.El artículo continúa a continuación.
Su rendimiento es más o menos similar al de una tarjeta gráfica Nvidia GTX 1660 Ti, lo que la hace adecuada para juegos en 1080p con configuraciones de medias a altas. «No es una PC muy potente», admitió OkDebate6649, antes de agregar que «funciona de manera estable a unos 75 °C (45 °C en reposo)».
Está lejos de ser la PC para juegos más potente que existe hoy en día. Pero cuando se ve tan genial como esta, estoy seguro de que a mucha gente no le importaría. De hecho, los comentarios de Reddit están llenos de admiradores entusiastas, con gente que la llama «ridículamente salvaje» y una «configuración absolutamente increíble». El usuario Lorenzo_95 no escatimó elogios y comentó: "Me temo que tendrás que dejar de publicar, eres demasiado genial, es injusto para el resto de nosotros".
Funciona en Linux, pero tiene el aspecto de una Mac
Curiosamente, si quieres usar esta placa madre en una computadora como lo hizo OkDebate6649, debes ejecutar tu sistema en Linux, ya que la placa no es compatible con Windows 11. Y parece que el usuario de Reddit se decantó por la postura anti-Windows al aplicar una máscara de Linux que imita el sistema operativo macOS de Apple.
Y no se detuvieron ahí. Todo el chasis de Lego ha sido diseñado para parecerse a un Macintosh clásico del tipo que vendía Apple en los años 80 y 90. La computadora en sí se encuentra dentro de una caja de Lego en forma de cubo, con el monitor —cuya carcasa también está hecha de piezas de Lego— colocado encima. Un antiguo logotipo de Apple y una calcomanía de arcoíris indican otro vínculo con la empresa de Cupertino.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
Dado que la BC-250 es una placa de minería reutilizada, OkDebate6649 tuvo que hacer algunos ajustes. Los enfriadores de CPU tradicionales no encajaban, por lo que el creador tuvo que quitar el disipador de calor de la placa base y colocar un ventilador de 120 mm en su lugar. Con el teclado y el monitor incluidos, todo el sistema pesa 11 kg, por lo que tampoco es particularmente portátil.
Si te preguntas si la carcasa de Lego puede soportar el calor de una PC para juegos a toda marcha, OkDebate6649 está seguro de que sí. Como explicó: "He añadido medidas de protección en las áreas expuestas al calor. Si miras la tercera foto, puedes ver que apliqué protección donde la placa trasera de la placa madre hace contacto".
Con montajes creativos como este circulando por ahí, hay mucha inspiración disponible si te interesa armar tu propio PC personalizado. Si a esto le sumamos la reciente computadora «Superdome» de Noctua, es un buen momento para ser fan de este tipo de proyectos.
Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡No olvides hacer clic en el botón "Seguir"!
Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de video, además de recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.
➡️ Lee nuestra guía completa sobre las mejores laptops para juegos
1. La mejor en general:
Razer Blade 16
2. La mejor "oferta":
Acer Nitro V 15
3. La más premium:
Alienware 16 Area-51
4. La mejor de 18 pulgadas:
MSI Titan 18 HX AI
5. La mejor para creadores de contenido
Lenovo Legion Pro 7i
Alex Blake has been fooling around with computers since the early 1990s, and since that time he's learned a thing or two about tech. No more than two things, though. That's all his brain can hold. As well as TechRadar, Alex writes for iMore, Digital Trends and Creative Bloq, among others. He was previously commissioning editor at MacFormat magazine. That means he mostly covers the world of Apple and its latest products, but also Windows, computer peripherals, mobile apps, and much more beyond. When not writing, you can find him hiking the English countryside and gaming on his PC.
- Antonio QuijanoEditor