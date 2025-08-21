Asus presenta un monitor para juegos ridículamente rápido de 720 Hz, pero lo que me interesa es la tecnología Tandem OLED

Asus anunció y presentó un monitor para juegos Tandem OLED en la Gamescom 2025.

El monitor tendrá dos capas de píxeles para mejorar el brillo, la eficiencia energética y la vida útil del OLED.

Tendrá una frecuencia de actualización de 520 Hz a 1440p y de 720 Hz a 1080p.

Sin duda, la Gamescom 2025 nos está regalando increíbles sorpresas, y lo mejor de todo es que no solo en juegos muy esperados o nuevos lanzamientos.

Ya que Asus, conocida por algunos de los mejores monitores, es la estrella del espectáculo hasta ahora con nuevo hardware diseñado para mejorar la experiencia de juego, y no, no se trata de la ROG Xbox Ally.

Según informa The Verge, el nuevo Asus ROG Swift OLED PG27AQWP-W se anunció y presentó en la Gamescom 2025, un monitor para juegos que ofrece a los usuarios una frecuencia de actualización de 540 Hz con una resolución de pantalla de 2560 x 1440 y una frecuencia de actualización de 720 Hz a 1080p. Tanto el Swift OLED PG27AQWP-W como el OLED de cuarta generación de LG son los OLED más rápidos y, posiblemente, los mejores monitores para videojuegos del mercado.

No se trata de un OLED normal y corriente: el nuevo monitor para videojuegos de Asus utilizará la tecnología Tandem OLED, que consiste básicamente en dos capas de píxeles que se utilizan para producir un brillo más alto y (en teoría) más uniforme, niveles de negro más profundos y un menor riesgo de quemado en su pantalla "TrueBlack Glossy".

(Image credit: Future / Rob Dwiar)

Lo más importante es que esto debería traducirse en un menor consumo de energía en comparación con otros OLED, ya que cada píxel no tiene que trabajar tan duro como de costumbre para producir un alto brillo y negros profundos. Asus afirma que el panel OLED tándem ofrece «un 15 % más de brillo máximo, un 25 % más de volumen de color y un 60 % más de vida útil del OLED».

Si estas afirmaciones son ciertas, esto debería resolver uno de los mayores problemas de los monitores OLED, que es el limitador automático de brillo (ABL). La limitación del brillo se produce siempre que se visualiza contenido más brillante en HDR o, por ejemplo, cuando se navega por una pantalla completamente blanca, lo que se hace para controlar el consumo de energía y, por supuesto, reducir los riesgos de quemado.

Dado que el OLED tándem se utiliza para abordar la vida útil y el brillo del OLED, parece la solución ideal para los problemas del ABL, lo que podría ampliar aún más la brecha entre los monitores OLED y los mini-LED, con los primeros a la cabeza.

Poco a poco me estaba frustrando el cuidado de las pantallas OLED...

(Image credit: Asus)

El uso de la tecnología OLED tándem podría muy bien ser adoptado por una amplia gama de otros fabricantes de monitores, lo cual es una noticia fantástica para mí. Durante mucho tiempo, el cuidado de los OLED con actualizaciones constantes de píxeles y ABL me llevó a considerar los mini-LED, donde ninguno de esos problemas (excepto el ABL, pero es mucho menos común en comparación con los OLED) existe.

Con Tandem OLED, ya no tendrás que preocuparte por perder el brillo constante ni por el desgaste de la pantalla con alertas de actualización de píxeles. Por supuesto, depende mucho de cómo los fabricantes implementen esta tecnología en los monitores y de si la afirmación de que la vida útil de los OLED es un 60 % más larga significa que no es necesario actualizar los píxeles OLED con tanta frecuencia.

Sin embargo, ya es un paso en la dirección correcta en términos de las ventajas añadidas de unos niveles de negro más profundos y un mayor brillo (ya sea con ABL o sin él), sin el coste de consumir más energía.

Aún no se sabe nada sobre el precio ni la fecha de lanzamiento, pero no tengo ninguna duda de que costará una fortuna, así que preparen sus carteras si están interesados.