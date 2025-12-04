La crisis de los componentes para PC se ha agravado, ya que un importante fabricante de RAM renuncia a los consumidores y se rumorea un aumento en los precios de las CPU

Micron ha dejado de fabricar su memoria RAM Crucial para consumidores.

En su lugar, se está enfocando en la fabricación de módulos de RAM para centros de datos.

Además de esto, hay más problemas en el mundo de las memorias, así como rumores sobre aumentos en los precios de las CPU AMD Ryzen.

Las predicciones sobre los precios de los componentes para PC se vuelven más sombrías cada día, y ahora llega una nueva tanda de malas noticias que se suma a la montaña de pesimismo: la más preocupante es que Micron está cerrando su división de RAM para consumidores.

Eso significa el final del camino para las memorias Crucial de Micron, que por mucho tiempo han sido populares en el mundo de las PC.

Como señaló PC Gamer, Micron emitió un comunicado diciendo: “El crecimiento impulsado por la IA en los centros de datos ha generado un aumento en la demanda de memoria y almacenamiento. Micron ha tomado la difícil decisión de salir del negocio de consumidores de Crucial con el fin de mejorar el suministro y el soporte para nuestros clientes más grandes y estratégicos en segmentos de mayor crecimiento.”

En otras palabras, la compañía se enfocará en fabricar módulos de memoria para centros de datos, mucho más rentables.

Micron indica que continuará con los envíos de productos Crucial para consumidores hasta el final del segundo trimestre fiscal (febrero de 2026).

Después de febrero del próximo año, lo que quede en los estantes o almacenes se seguirá vendiendo, pero una vez agotado, no habrá más RAM Crucial.

¿Quieres más malas noticias sobre la RAM? Sé que no, pero aquí van: ¿qué tal Samsung negándose a venderse RAM a sí misma? Suena ridículo, pero es cierto. Como informa PC World, esto se debe a que Samsung Semiconductor Global (quien fabrica los chips de memoria) no llegó a un acuerdo con Samsung Electronics, que necesita RAM para sus teléfonos Galaxy (además de tablets, laptops, etc.).

En realidad, el matiz está en que Samsung Electronics quería un contrato que asegurara el suministro y los precios con un año de anticipación, pero Samsung Semiconductor se negó, insistiendo en renegociar cada trimestre, posiblemente con fuertes aumentos de precio durante el año.

Luego está TeamGroup, un gran fabricante de memoria que ofrece diversas opciones de RAM para PC, que —según destacó Tom’s Hardware— afirmó que los precios de la DRAM por contrato casi se han duplicado recientemente, y que el suministro empeorará en 2026. De acuerdo con TeamGroup, la situación podría no normalizarse hasta 2027 o incluso 2028.

Cambiando de tema, también hay un rumor de que los precios de los CPU subirán, al menos del lado de AMD.

OC3D reporta que, según fuentes de la industria, los procesadores AMD Ryzen subieron de precio a inicios de diciembre, y esto aplicaría para todos los CPUs, desde la serie Ryzen 9000 hacia abajo.

Ahora bien, no hemos visto aumentos visibles esta semana en los precios al consumidor —más allá del fin de las ofertas del Black Friday, lo cual complica el panorama— pero como señala OC3D, el incremento está ocurriendo en la cadena de distribución.

Eso significa que el impacto al consumidor llegará más adelante, cuando el inventario actual se renueve en tiendas. (Aunque, naturalmente, debemos tomar este reporte con cautela —como todos los puntos mencionados aquí, que por ahora siguen siendo rumores).

Consideraciones importantes si estás pensando en comprar una nueva computadora o actualizar sus componentes

(Image credit: Future / John Loeffler)

Si los rumores son correctos, cuando arranque 2026 podríamos ver aumentos en los precios de las CPU Ryzen, además de incrementos en los precios de las GPU Radeon de AMD, y también hay rumores separados sobre las tarjetas gráficas de Nvidia. Las GPU se ven afectadas por el mayor costo de la memoria, por supuesto, ya que utilizan memoria de video, así que esto tiene todo el sentido.

Por qué podrían subir los precios de las CPU es otra cuestión, y una que OC3D no intenta abordar (lo que hace que el reporte se sienta un poco dudoso).

Aun así, incluso si las CPU Ryzen no sufren esos aumentos rumoreados, las GPU y la memoria casi con certeza sí. Memoria significa también almacenamiento —SSDs—, pero donde más claramente vemos los efectos actuales de los problemas de suministro es en las memorias RAM, cuyos precios se han disparado. Recientemente hemos visto que el costo de muchos kits de RAM para PC se ha duplicado o incluso triplicado, y ni siquiera el Black Friday trajo mucho alivio.

¿Cuál es mi consejo de compra actual considerando todo esto? Parece que deberías comprar una GPU ahora mismo, o en alguna oferta de temporada, lo que podría ser la última oportunidad de obtener un precio decente (en relación con el precio sugerido). Es un caso similar para los SSDs, que ya han tenido incrementos sustanciales —pero tengo la sensación de que podría ponerse aún mucho peor, y casi con certeza habrá aumentos más significativos en 2026 para el almacenamiento.

Con la RAM, el tren ya se fue en cuanto a las enormes subidas de precio de los últimos meses. Sin embargo, dado que las peores noticias recientes giran alrededor de la memoria —y la salida de la marca Crucial genera dudas sobre cómo otras compañías manejarán sus productos para consumidores— quizá no sea una mala idea comprar RAM del sistema ahora, al menos no comparado con mediados de 2026, siempre y cuando encuentres algo que no esté ridículamente inflado (algunos precios son de verdad absurdos, y por supuesto nunca deberías pagar cantidades exorbitantes).

¿Y qué pasa con los sistemas completos? Si ya estás seguro de que quieres armar una nueva PC de escritorio, quizá quieras comprar las piezas muy pronto, excepto la RAM como mencionamos —podría ser buena idea reutilizar la memoria de tu PC actual, si es posible, hasta que los precios mejoren. Aunque, como ya se dijo, eso podría no suceder hasta 2027 o incluso 2028.

Sin embargo, ahora mismo, si quieres una nueva PC, armarla quizá no sea la mejor opción —la alternativa más recomendable es comprar una PC prearmada. Esto porque aún hay inventario disponible a precios relativamente accesibles —hecho con componentes adquiridos en grandes cantidades antes de que los precios de la RAM se dispararan— y, para muchos, este es el mejor camino.

Además, hay varios puntos a favor de comprar en lugar de armar: mejor cobertura de garantía, soporte al cliente, y evitar los riesgos de que algo salga mal (como dañar componentes clave durante el ensamble, por ejemplo).

En resumen, si buscas una nueva PC de escritorio, deberías conseguirla ahora —y considerar seriamente una prearmada— o estar preparado para pasar el próximo año con tu computadora actual y esperar hasta 2027 para actualizar (que es exactamente lo que estamos escuchando de los propios fabricantes). Y para actualizar GPU y almacenamiento, nuevamente, lo mejor probablemente sea comprar ahora o en el próximo mes aproximadamente.

Tengo la sensación de que escucharemos más historias de mala suerte en el mundo de los componentes de PC antes de que termine 2025. A medida que el mercado de la IA sigue creciendo, los consumidores seguirán llevándose la peor parte, y no veo otra cosa que no sea más “crecimiento explosivo” para la IA en el futuro cercano y mediano.

