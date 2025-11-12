La última versión beta para desarrolladores de macOS puede convertir la pantalla de tu MacBook en un práctico anillo de luz

Edge Light incorpora una función de luz anular al MacBook

Forma parte de la próxima actualización macOS Tahoe 26

La versión beta para desarrolladores sale hoy al mercado con acceso anticipado a la nueva función

Todos hemos pasado por eso: la videollamada de última hora en nuestro MacBook, en la que nos sentamos frente a una ventana y acabamos pareciendo nuestra propia sombra. Una luz anular podría haber resuelto el problema, pero ¿quién tiene tiempo para buscar una y configurarla? Pero, ¿y si la pantalla pudiera ser tu luz? La próxima actualización de macOS Tahoe introduce Edge Light y, como su nombre indica, convierte la pantalla de tu MacBook en una luz anular rectangular.

Edge Light, que llega hoy (10 de noviembre) a la versión beta de macOS 26.2 Dev y se comercializará a finales de este año, crea una banda de luz alrededor del borde de tu MacBook, siempre que este funcione con una CPU Apple Silicon.

Como es de esperar, el efecto, que forma parte del paquete MacBook Video Effects Suite de Apple (que también incluye el modo retrato, efectos, aislamiento de voz y Studio Light), ilumina un amplio borde alrededor del borde exterior de la pantalla de tu MacBook. No cubre la barra de menú de la parte superior, evitando así la muesca.

En los MacBook fabricados después de 2024, Edge Light se puede configurar para que se active automáticamente, por ejemplo, cuando el sistema detecta que la iluminación ambiental de la habitación ha disminuido y estás en la sombra. Como puedes imaginar, esto puede resultar útil para las llamadas a última hora de la tarde, después del cambio horario, cuando el sol se pone cada vez más temprano y, a las 4 de la tarde, te ves sumido en la oscuridad.

Por ahora no se sabe si Edge Light también llegará a iPadOS 26 y a los iPad con Apple Silicon, ni cuándo podría hacerlo.

Hay unos cuantos controles, principalmente para cambiar entre luz cálida y fría, si se desea el brillo intenso de una luz más blanca o la calidez de un tono ligeramente más anaranjado que favorece al cutis.

Gracias al Neural Engine integrado en el sistema, Edge Light puede detectar dónde se encuentra el rostro, e incluso varios rostros, y ajustar Edge Light en consecuencia.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

No está claro cómo Apple gestiona el equilibrio entre la pantalla y la retroiluminación Micro LED en, por ejemplo, el nuevo y excelente MacBook Pro de 14 pulgadas M5. Sin embargo, la intención no es agresiva, al máximo de las capacidades de la pantalla y el brillo, sino que se inclina hacia una iluminación agradable y una menor fatiga visual.

Edge Light también es lo suficientemente inteligente como para saber que sigue siendo la pantalla de una computadora portátil y se apartará si pasas el cursor por encima, para no bloquear información importante en la pantalla.

Como no sabemos el nivel de lúmenes, no está claro si Edge Light puede ser un verdadero sustituto de una luz anular decente comprada en Amazon o incluso de una pequeña que se engancha en la parte superior de la pantalla. Dicho esto, parece que iluminará lo suficiente tu rostro sonriente en la videoconferencia para garantizar que se te oiga y se te vea.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.