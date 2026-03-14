Los fabricantes de computadoras están "conmocionados" por la MacBook Neo y están "discutiendo seriamente" cómo competir, lo que podría beneficiar a todos

El MacBook Neo es un «golpe» para la industria de las computadoras personales, afirma Asus.

Los competidores de Apple ahora están «discutiendo seriamente» cómo competir.

Esa respuesta podría complicarse debido al aumento de los costos globales de la memoria.

Durante mucho tiempo, Apple se ha abstenido de competir en el segmento más asequible del mercado informático, lo que puede haber provocado cierta complacencia entre sus rivales. Esa complacencia se ha visto ahora truncada con el lanzamiento del MacBook Neo, y un ejecutivo de Asus ha resumido perfectamente la reacción del sector ante lo que ahora es uno de los mejores portátiles económicos que se pueden comprar.

En una conferencia sobre resultados celebrada el 10 de marzo (transcrita por Seeking Alpha), el director financiero de Asus, Nick Wu, afirmó que los competidores de Apple tendrán que adaptarse rápidamente a la nueva situación, lo que podría no ser fácil debido a la actual escasez de memoria, que encarece enormemente los precios de la RAM para los fabricantes de computadoras.

En la conferencia, Wu señaló que "dados los precios históricamente muy elevados de Apple, el lanzamiento de un producto tan asequible es sin duda una sorpresa para todo el mercado". Los comentarios de Wu fueron traducidos del chino por un intérprete.

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Wu no cree que los fabricantes de PC existentes se queden de brazos cruzados tras el lanzamiento del MacBook Neo, y añade: "Creo que todos los proveedores de PC, incluidos los proveedores ascendentes como Microsoft, Intel y AMD, se están tomando esto muy en serio y están debatiendo seriamente cómo competir con este producto en todo el ecosistema de los PC. Por lo tanto, creo que hay muchos debates en curso sobre cómo podemos —o cómo pueden ellos— competir con el Neo".

Descubrir cómo competir

(Image credit: Future)

Competir con el MacBook Neo es claramente un territorio nuevo para empresas como Asus, porque no estamos hablando de cualquier empresa, sino de Apple, una de las empresas tecnológicas más poderosas del planeta, con amplios recursos que le permiten desarrollar y comercializar productos competitivos.

Wu consideraba que el MacBook Neo tenía un punto débil, ya que solo venía con 8 GB de memoria que no se podía ampliar, y que «esto podría limitar ciertas aplicaciones». En cierta medida, eso es cierto: en nuestra reseña del MacBook Neo, nuestro redactor descubrió que «aunque se podía ejecutar Blender y trabajar en escenas 3D complejas, el Neo iba a tener dificultades».

Dicho esto, la RAM de Apple utiliza una arquitectura de memoria unificada con un grupo de memoria compartida, lo que en términos sencillos significa que es más rápida que la RAM de un PC normal. De hecho, nuestra reseña concluyó que «en general, el rendimiento del MacBook Neo es muy impresionante para su precio».

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Finalmente, Wu cree que «todo el sistema de PC lanzará productos correspondientes para competir con Apple». Y eso sin duda tiene sentido: la capacidad de Apple para aportar una calidad superior a un dispositivo económico como el MacBook Neo significa que sus rivales tienen que mejorar su oferta. Las antiguas computadoras portátiles de bajo precio, con sus frágiles carcasas de plástico y su rendimiento inferior a la media, ya no serán suficientes.

Sin embargo, la actual crisis de la memoria RAM podría obstaculizar su capacidad para competir. En la conferencia sobre resultados, Wu señaló que «los precios de la memoria han subido más del 100 % desde el cuarto trimestre del año pasado hasta el primer trimestre de este año». Una vez que se agoten las existencias actuales de Asus, «sin duda tendremos que ajustar los precios de los productos finales en cierta medida para reflejar ese cambio», afirmó Wu.

Si las computadoras portátiles asequibles dejan de serlo debido al aumento de los costos de la memoria, eso podría beneficiar a Apple. Dado el enorme poder de compra de Apple, esta puede exigir a sus proveedores precios de RAM más bajos que algunos de sus competidores, lo que la aísla en cierta medida del caos de los componentes.

Como han dejado claro los comentarios de Wu, la entrada de Apple en el segmento económico del mercado de las computadoras personales ha puesto en aprietos a sus rivales. Si los fabricantes de computadoras personales se ven obligados a mejorar sus ofertas para competir con Apple, eso beneficiará a los consumidores de todo el mundo, independientemente de si prefieren Windows o macOS.

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