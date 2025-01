La RX 9070 de AMD, podría acabar con la RTX 5070 de Nvidia, pero hay un tema, el precio

Los modelos RX 9070 de AMD podrían superar cómodamente a las tarjetas gráficas RTX 5070 Ti y 5070 de gama media de Nvidia, si se cumple una predicción meditada de un YouTuber.

Se trata de un rumor habitual de Moore's Law is Dead (MLID), que en su último vídeo (incluido a continuación) hace cálculos matemáticos para determinar cuál es el peso probable del rendimiento de las GPU RTX 5070 y 5070 Ti (más detalles sobre esto en breve). El YouTuber luego compara eso con los puntos de referencia internos que supuestamente llevó a cabo AMD hace un mes con sus modelos RX 9070.

El resultado es el siguiente: según las pruebas internas de AMD (agrega escepticismo a todo esto, es decir, los puntos de referencia y también las propias teorías de MLID), el Equipo Rojo apuntaba a una ligera victoria para la RX 9070 XT sobre la RTX 4080 Founders Edition (alrededor del 3% aproximadamente).

Luego, MLID tomó ese nivel de rendimiento estimado y lo superpuso en un gráfico de puntos de referencia (un promedio de 17 juegos) de Hardware Unboxed que incluye la RTX 5080. A partir de esto, vemos que, en teoría, la RX 9070 XT está dentro del 10 % de la RTX 5080 en rendimiento rasterizado (sin trazado de rayos) a una resolución de 4K .

Además de eso, el YouTuber agregó en las mencionadas aproximaciones matemáticas en servilleta del rendimiento de la RTX 5070, que es que es probable que la RTX 5070 estándar sea aproximadamente un 20 % más rápida que la RTX 4070 de Nvidia (por lo que es similar a la RTX 4070 Ti). Y es probable que la RTX 5070 Ti sea una mejora generacional bastante menor, y tal vez solo un poco más rápida que la RTX 4070 Ti Super.

Es cierto que esto añade una buena dosis de incertidumbre y dudas, aunque se basa en un razonamiento bastante sólido (es decir, las mejoras que hemos visto en las RTX 5090 y 5080, en promedio, un fuerte adelanto de las mejoras arquitectónicas de Blackwell, en otras palabras, y luego las especificaciones relativas de los nuevos modelos RTX 5070 en comparación con sus predecesores).

Es posible que el rendimiento de la RTX 5070 no sea tan bueno como parece, pero si lo es, MLID cree que la RX 9070 XT (según los puntos de referencia internos de AMD) podría ser potencialmente un 15 % más rápida que la RTX 5070 Ti. Y que la RX 9070 frente a la RTX 5070 también podría suponer una victoria para AMD, más bien del 10%, pero, aun así, una victoria notable.

Bien, ¿AMD se convertirá en el líder de la gama media de GPU este año ? Bueno, como ya hemos dicho un par de veces (pero vale la pena mencionarlo nuevamente para subrayarlo), gran parte de esto es una teoría en el aire, aunque hay cálculos que tienen sentido para mí. MLID establece algunas advertencias importantes sobre todo esto, aunque el YouTuber afirma que confía lo suficiente en estas predicciones en general.

Debemos tener en cuenta que los gráficos utilizados (de Hardware Unboxed) son simplemente rendimiento rasterizado directo. Aunque MLID también señala que confía en que AMD casi haya alcanzado a Nvidia con el trazado de rayos en esta generación, pero otra pieza importante del rompecabezas es DLSS 4 y la nueva generación de cuadros del Team Green . La última característica de MFG y otras mejoras en DLSS 4 son realmente enormes, y eso no debe subestimarse. Todavía no sabemos cómo resultará FSR 4, la tecnología de próxima generación rival de AMD, por lo que sigue siendo un interrogante bastante importante aquí.

Otro punto crítico aquí es que está muy bien analizar los niveles de rendimiento relativo (potencial) en un ejercicio teórico como este, pero incluso si esto resulta correcto en cuanto a las velocidades de cuadro comparativas que obtendremos de los modelos RX 9070 versus RTX 5070, hay que tener en cuenta el precio de AMD. Conocemos la propuesta de valor aproximada de las versiones RTX 5070 porque tenemos los precios de venta sugeridos por el fabricante, pero no la conocemos con las tarjetas gráficas RDNA 4.

La preocupación, entonces, es que AMD esté calculando dónde lanzar los precios de venta de las RX 9070 en función de las reseñas de las Nvidia RTX 5070 cuando lleguen en febrero (bueno, si el Equipo Verde se apega a su plazo de lanzamiento prometido para estas tarjetas gráficas de gama media). Ciertamente, se ha rumoreado que AMD todavía está sopesando mucho los precios , y la pregunta entonces es: ¿cuánto quiere el Equipo Rojo derribar a Nvidia en el espacio de gama media?

Si ese es un motivo de peso, AMD podría ofrecer precios de venta sugeridos realmente competitivos para los modelos RX 9070. Pero, si maximizar las ganancias y el rendimiento es una prioridad más alta para RDNA 4, entonces podríamos obtener precios de venta más altos que los que se rumorean.

Quién sabe, ese es realmente el punto, y la RX 9070 solo será una asesina de la RTX 5070 (suponiendo que los garabatos en servilletas de MLID y las hipótesis de la GPU estén en lo cierto) si AMD le pone un precio que destruya a la RTX 5070. Con suerte, esa es la intención, y MLID sugiere $499 y $649 (dólares estadounidenses) como posibles precios para un movimiento adecuadamente agresivo con la RX 9070 y su hermana XT respectivamente.

Anteriormente, había esperanzas de un precio inferior a los 500 dólares para la RX 9070 , pero si el rendimiento mejora como se sugiere aquí, no hay razón para que AMD tenga que bajar el precio por debajo de los 499 dólares mencionados. Y, de nuevo, esto vuelve a mi preocupación de que AMD se sienta libre de aumentar el precio más de lo previsto originalmente, tal vez, si los modelos RX 9070 superan a las RTX 5070 en este sentido.

