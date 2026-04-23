¡La espera terminó! El Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition ya está disponible

¡Atención! La espera terminó, AMD anunció que el nuevo procesador AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition ya está disponible en los principales canales de venta oficiales con un precio sugerido de 899 dólares.

Este modelo destaca por ser el primer procesador de escritorio del mundo construido con tecnología dual AMD 3D V-Cache, lo que permite desbloquear un nuevo nivel de rendimiento para desarrolladores, creadores y gamers. Está diseñado para afrontar cargas de trabajo complejas y sensibles a la latencia, ofreciendo mayor capacidad de respuesta, mejor throughput y flexibilidad para flujos de trabajo de nueva generación.

El procesador combina la arquitectura Zen 5 con la tecnología dual de segunda generación AMD 3D V-Cache en sus 16 núcleos, alcanzando un total de 208 MB de caché. Esta configuración permite mantener más datos cerca de los núcleos, reducir cuellos de botella de memoria y acelerar ciclos de trabajo en tareas como compilación de código, simulaciones a gran escala y procesos intensivos en memoria.

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Además, está construido sobre un proceso de 4 nm y ofrece compatibilidad con la plataforma AM5, lo que facilita su adopción sin necesidad de actualizar la placa base o la memoria. Según AMD, el nuevo modelo presenta mejoras promedio de entre 5% y 8% en cargas de trabajo creativas y de desarrollo en herramientas como DaVinci Resolve, Blender, así como en compilaciones masivas de código en motores como Unreal Engine y proyectos como Chromium.

En cuanto a especificaciones, el Ryzen 9 9950X3D2 integra 16 núcleos y 32 hilos, alcanza una frecuencia boost de hasta 5.6 GHz (con base de 4.3 GHz), cuenta con un TDP de 200W y ofrece una memoria caché total de 208 MB, posicionándose como una solución de alto rendimiento para tareas avanzadas.

Este lanzamiento también marca un paso más en la evolución de la tecnología X3D de AMD, iniciada con el Ryzen 7 5800X3D en 2022 y continuada con el Ryzen 9 7950X3D, ahora con un rediseño que coloca la caché apilada debajo de los núcleos para mejorar la temperatura, eficiencia y frecuencias sostenidas.

“El Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition es el siguiente paso en esta evolución, llevando AMD 3D V-Cache a ambos chiplets para ofrecer un rendimiento excepcional”, señaló Jack Huynh, vicepresidente senior y gerente general del grupo de Computación y Gráficos de AMD.

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El procesador también estará disponible en sistemas preconfigurados de fabricantes OEM, incluyendo el Alienware Area-51 Desktop de Alienware, que integra esta tecnología con soluciones avanzadas de refrigeración para maximizar su rendimiento.