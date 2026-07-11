ASUS TUF Gaming A14 llega a México con AMD Ryzen AI Max+ y potencia para trabajar y jugar

La forma en que las personas utilizan su computadora ha cambiado: hoy necesitan un equipo que rinda al mismo nivel durante una jornada laboral, una sesión creativa o una partida de sus videojuegos favoritos, sin tener que elegir entre movilidad y desempeño. La movilidad se ha vuelto una prioridad para estudiantes, profesionistas y creadores de contenido, que trabajan desde una oficina, un coworking, una cafetería o de viaje, y necesitan un equipo fácil de transportar sin sacrificar potencia.

En este contexto, la ASUS TUF Gaming A14 responde a esa demanda cada vez más común: una laptop compacta y ligera capaz de ejecutar títulos AAA y aplicaciones profesionales sin comprometer la experiencia. Esta evolución también cambió la forma en que las personas eligen su tecnología: en lugar de un equipo para trabajar y otro para jugar, buscan una solución versátil que les permita hacer ambas cosas con la misma fluidez.

¿Cómo se logra este desempeño? APU: Eficiencia energética y alto rendimiento

La ASUS TUF A14 integra el procesador AMD Ryzen AI Max+ 392, basado en la arquitectura Zen 5, que incorpora 12 núcleos y 24 hilos de procesamiento, alcanzando velocidades de hasta 5.0 GHz. Esta nueva generación ofrece un incremento aproximado del 16% en rendimiento por ciclo (IPC) frente a Zen 4, permitiendo ejecutar múltiples aplicaciones de forma simultánea con mayor fluidez.

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Este procesador se distingue por su arquitectura APU (Accelerated Processing Unit), que integra CPU y GPU en un mismo chip con memoria compartida, eliminando la transferencia de datos entre RAM y VRAM, lo que reduce la latencia y mejora el ancho de banda efectivo. También consume menos energía y ocupa menos espacio físico, gracias a un solo empaque y controlador de memoria

Una laptop ligera capaz de ejecutar videojuegos AAA

(Image credit: ASUS)

Este chipset incorpora la AMD Radeon 8060S, la GPU integrada más potente desarrollada por AMD hasta la fecha. Basada en la arquitectura RDNA 3.5 e integrada por 40 Compute Units, ofrece un rendimiento capaz de ejecutar videojuegos AAA en resolución Full HD con configuraciones gráficas altas, acercándose al desempeño de tarjetas gráficas dedicadas de gama media.

Esta capacidad permite un flujo de trabajo continuo: cambiar entre aplicaciones de diseño, programación, edición de video o herramientas colaborativas ya no interrumpe la productividad, dejando espacio para concentrarse en crear, desarrollar ideas y llevar proyectos del concepto a la realidad. Esto convierte a la ASUS TUF Gaming A14 en la opción ideal para quienes la usan para trabajar de día y jugar por la noche, sin cargar equipos voluminosos ni sacrificar calidad gráfica.

Ya sea para desarrollar software, editar contenido, estudiar, trabajar remotamente o competir en los videojuegos más recientes, la ASUS TUF Gaming A14 ofrece un equilibrio entre movilidad y rendimiento que redefine lo que se espera de una laptop de 14 pulgadas, porque hoy ya no es necesario elegir entre una ligera para trabajar o una potente para jugar.

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