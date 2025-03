ChatGPT es la herramienta de juego definitiva: aquí tienes 4 formas en las que puedes utilizar la IA para ayudarte en tu próxima partida

En mis años como gamer, que se remontan a las tardes de la infancia soplando desesperadamente en cartuchos polvorientos de Nintendo, he visto aparecer innumerables innovaciones tecnológicas, deslumbrar brevemente y desvanecerse silenciosamente. ¿Recuerdas los controles de movimiento? Genial para los bolos de Wii, menos para casi todo lo demás. La realidad virtual sigue prometiendo ser revolucionaria, pero siempre parece que todavía está esperando entre bastidores. Pero la inteligencia artificial puede tener algo que dure más tiempo.

Esa es probablemente la razón por la que Microsoft está trabajando en un "Copiloto para juegos" de IA que ayudará a los futuros jugadores de Xbox. Pero no hay necesidad de esperar si quieres llevar el poder de la IA a tu próxima sesión de juego. ChatGPT puede ser un compañero sorprendentemente agradable en tu viaje de juego, aquí hay algunas formas en que lo he implementado para que jugar videojuegos sea más divertido.

Guía de juego IA

(Image credit: Insomniac Games / Sony)

Hubo un tiempo en el que las guías oficiales de juegos eran gruesos y brillantes artefactos llenos de arte y oscuros huevos de Pascua o enormes y a menudo divertidos libros digitales escritos por periodistas de juegos pagados. Pero en estos días, las guías oficiales son raras, y los inversores en guías en línea confían principalmente en wikis desordenadas. Es probable que la información que desea esté disponible, pero rara vez en un formato cohesivo y útil.

Recientemente, mientras me balanceaba por las calles de Nueva York en Spider-Man 2 en mi PS5, decidí ver si ChatGPT podía recrear algo parecido a esas guías clásicas, una que pudiera trazar todas las misiones secundarias, coleccionables y secretos ocultos. Utilicé la herramienta Deep Research para profundizar realmente en Internet y volver con algo más que una sola hoja de consejos para la misión. Le pedí a la IA que "creara una guía personalizada y completa para completar Spider-Man 2 en PS5. Asegúrate de que incluya información sobre cómo recolectar trajes, obtener mejoras y encontrar misiones secundarias, para que no me pierda nada".

Cinco minutos más tarde tenía un plan de juego completo, no solo con todo lo que debía buscar, sino incluso con lo que debía priorizar en las diferentes etapas de la historia. Obtuve rutas óptimas para coleccionables, consejos para ganar fichas de mejora de manera eficiente y sugerí enfoques de combate adaptados a diferentes tipos de encuentros. No necesitaba ni quería seguir sus sugerencias servilmente, pero si alguna vez me confundía o me daba cuenta de que había un vacío en mis opciones de vestuario, estaba allí para guiarme hacia la solución.

Orientación en tiempo real

(Image credit: Nintendo)

Los juegos de mundo abierto ofrecen libertad para hacer cualquier cosa, pero un juego de rol de fantasía en expansión a veces puede ser casi molesto si simultáneamente los amas, pero también te impacientas con ellos. Mientras deambulaba por los vibrantes paisajes de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom de Nintendo, me paré en la cima de una isla flotante y me sentí atrapado a pesar de las opciones de santuarios, misiones secundarias y misterios esparcidos por el horizonte.

Solo para romper la parálisis, le pregunté a ChatGPT: "No estoy seguro de qué hacer en Tears of the Kingdom. ¿Debería dar prioridad a los santuarios, la exploración o seguir adelante con la historia principal?" Pronto tuve un buen desglose de las posibles recompensas, el ritmo y el ambiente general de las opciones, e inmediatamente tuve mis próximas cuatro horas llenas de diversión en lugar de vacilar de mi isla.

Educación en mecánica de juego

(Image credit: Warner Bros.)

Las mecánicas de juego complejas son parte de la diversión de un videojuego, pero a veces son demasiado difíciles de resolver a partir de la propia descripción de un juego. No me gusta cambiar al modo fácil en los juegos, incluso en un juego con esa opción, pero eso puede dejarme atascado fallando una y otra vez. Hogwarts: Legacy no es la idea de nadie de un juego ultra difícil solo para jugadores profesionales, pero eso no significa que dominar combos de hechizos, pociones y árboles de talentos no requiera al menos algo de práctica.

Frustrado después de un duelo particularmente desastroso, recurrí a ChatGPT en busca de ayuda. Mi pregunta fue: "Estoy luchando con el sistema de hechizos y los combos de combate en Hogwarts: Legacy. ¿Puedes explicar claramente cómo puedo combinar diferentes hechizos de manera efectiva sin que se sienta como si estuviera estudiando para los exámenes finales?"

Afortunadamente, ChatGPT no solo se burló de mí, sino que explicó algunas mecánicas intrincadas de manera más simple y sugirió estrategias para mejorar. Los consejos incluían mostrar la sinergia de algunos hechizos, combos para probar diferentes enemigos y otras variaciones para probar. De repente me convertí en un mago capaz, en lugar de otro muggle confundido.

El próximo juego

(Image credit: Sony Santa Monica)

¿Alguna vez has mirado tu biblioteca de juegos o te has desplazado sin cesar por las tiendas digitales, sin poder elegir un nuevo juego? ChatGPT también puede ser tu guía en eso. Después de completar God of War: Ragnarok, estaba ansioso por encontrar algo igualmente emocionante. Las guías en línea me ayudaron, pero no quería perder tiempo ni dinero, así que le pedí ayuda a ChatGPT con el mensaje: "Me encantó God of War: Ragnarok, particularmente la historia, el combate visceral y la conexión con la mitología. ¿Puedes recomendarme algo similar para mi próximo juego?"

ChatGPT me recomendó opciones como Horizon: Forbidden West y Ghost of Tsushima, explicando cómo cada una coincidía con mis preferencias. ChatGPT no se limitó a lanzar ideas aleatorias en mi camino, sino que tenía una explicación para cada una. Ghost of Tsushima resultó satisfacer mis intereses a la perfección.